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Rusya: ABD, Ukrayna'da biyolojik silah geliştirdi, yakında açıklayacağız

06.03.2022 21:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya-Ukrayna savaşının 11. gününün sonunda çatışmalarla birlikte büyük iddialar da ortaya atıldı. Rusya, ABD'yi Ukrayna sınırları içinde biyolojik silah geliştirmekle suçladı. ABD'den henüz bu iddialarla ilgili açıklama gelmedi. Askeri operasyon başlamadan önce bu endişeleri olduğunu dile getiren Rusya Savunma Bakanlığı yakında belgeleri açıklayacağını duyurdu.

Rusya: ABD, Ukrayna'da biyolojik silah geliştirdi, yakında açıklayacağız

Rusya-Ukrayna çatışmaları 11. gününde de hiç azalmadı. Rusya Savunma Bakanlığı Ukrayna'ya ait hava unsurlarının neredeyse tamamının imha edildiğini açıkladı. Ele geçirilen askeri üsleri inceleyen Rusya'dan ise ABD'ye yönelik biyolojik silah suçlaması yapıldı. ABD-Rusya gerginliği daha büyük boyutlara taşıması beklenen bu iddialar karşısında ABD'den herhangi bir yalanlama ve doğrulama gelmedi.

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RUSYA SON BİLANÇOYU AÇIKLADI

Rusya’nın Ukrayna’ya operasyonlarıyla ilgili Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov son bilgileri paylaştı. Konaşenkov, Rus birliklerinin destekleriyle Luhansk ve Donetsk milislerinin ilerleyişinin sürdüğünü aktardı. Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna’nın askeri altyapısına saldırdığını aktaran Konaşenkov, “6 Mart’ta yüksek hassasiyetli uzun menzilli silahlar, Ukrayna Hava Kuvvetleri’nin, Vinnitsya hava sahasını devre dışı bıraktı. Rusya Hava ve Uzay Kuvvetleri’nin avcı uçakları ve hava savunma sistemleri, Ukrayna’ya ait 3 Su-27 avcı uçağını ve 3 insansız hava aracını daha vurdu. Dün ve bugün Ukrayna Hava Kuvvetleri 11 savaş uçağı ve 2 helikopter kaybetti. Kiev rejiminin muharebe kabiliyetine sahip hava unsurlarının neredeyse tamamı imha edildi” dedi.

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UKRAYNA'DA BİYOLOJİK SİLAH YAPILDI İDDİASI

Ukrayna’da, ABD fonlarıyla biyolojik silah geliştirildiğini iddia eden Konaşenkov, “ABD Savunma Bakanlığı tarafından finanse edilen Ukrayna’da uygulanan bir askeri biyolojik programın izlerinin Kiev rejimi tarafından acil bir şekilde temizlendiği gerçeği ortaya çıkarıldı. Açıkçası, özel bir askeri operasyonun başlamasıyla birlikte, Pentagon’un Ukrayna topraklarında gizli biyolojik deneylerin yürütüldüğünü açığa çıkma konusunda ciddi endişeleri vardı. Şimdi belgeler radyasyon, kimyasal ve biyolojik koruma birliklerinden Rus uzmanlar tarafından analiz ediliyor. Alınan belgeler, Rusya topraklarına yakın bir yerde bulunan Ukrayna biyolaboratuvarlarında biyolojik silah bileşenlerinin geliştirilmesinin gerçekleştirildiğini teyit ediyor. Yakın gelecekte, alınan belgelerin analiz sonuçlarını sunacağız” ifadelerini kullandı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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