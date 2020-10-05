Rusya, ABD ve Fransa'dan Dağlık Karabağ'da ateşkes çağrısı

Rusya, ABD ve Fransa'nın dışişleri bakanları Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ve Ermenistan arasında yaşanan çatışmalarla ilgili ortak bir açıklama yaptı. Bakanlar, iki ülke arasında Dağlık Karabağ nedeniyle tırmanan gerginliğin bölge istikrarı açısından "kabul edilemez bir tehdit" olduğunu vurguladı.

Sivillerin de çatışmalarda hedef olmasının "kabul edilemez" olduğu belirtilen açıklamada, bakanların "daha önce benzeri görülmemiş şekilde şiddetin tehlikeli bir biçimde tırmanmasını" en sert şekilde kınadığı kaydedildi.

Açıklamada, "Bakanlar, çatışan tarafları bir kez daha derhal ve koşulsuz olarak ateşkesi kabul etmeye çağırır" denilerek AGİT Minsk Grubu'nun arabuluculuk yapmaya hazır olduğu belirtildi.

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Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) Dağlık Karabağ sorununun çözümü için 1992 yılında kurduğu Minsk Grubu'nda Fransa, ABD ve Rusya bulunuyor. Üç ülkenin taraflar arasında bir barış anlaşması sağlanması için Minsk Grubu kapsamında yürüttüğü son girişim 2010 yılında başarısız olmuştu.