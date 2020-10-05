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Rusya, ABD ve Fransa'dan Dağlık Karabağ'da ateşkes çağrısı

05.10.2020 23:16 | Son Güncelleme

Rusya, ABD ve Fransa ortak bir açıklama ile Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmaları kınayarak taraflara koşulsuz ateşkes çağrısı yaptı.

Rusya, ABD ve Fransa'dan Dağlık Karabağ'da ateşkes çağrısı

Rusya, ABD ve Fransa'nın dışişleri bakanları Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ve Ermenistan arasında yaşanan çatışmalarla ilgili ortak bir açıklama yaptı. Bakanlar, iki ülke arasında Dağlık Karabağ nedeniyle tırmanan gerginliğin bölge istikrarı açısından "kabul edilemez bir tehdit" olduğunu vurguladı.

Sivillerin de çatışmalarda hedef olmasının "kabul edilemez" olduğu belirtilen açıklamada, bakanların "daha önce benzeri görülmemiş şekilde şiddetin tehlikeli bir biçimde tırmanmasını" en sert şekilde kınadığı kaydedildi.

Açıklamada, "Bakanlar, çatışan tarafları bir kez daha derhal ve koşulsuz olarak ateşkesi kabul etmeye çağırır" denilerek AGİT Minsk Grubu'nun arabuluculuk yapmaya hazır olduğu belirtildi.

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Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) Dağlık Karabağ sorununun çözümü için 1992 yılında kurduğu Minsk Grubu'nda Fransa, ABD ve Rusya bulunuyor. Üç ülkenin taraflar arasında bir barış anlaşması sağlanması için Minsk Grubu kapsamında yürüttüğü son girişim 2010 yılında başarısız olmuştu.

Aliyev koşullarını açıkladı

TRT'ye bugün açıklamalarda bulunan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ise Dağlık Karabağ'da Ermeni milislerle yaşanan çatışmaların durdurulması için koşullarını sıralamıştı. Aliyev, Azerbaycan ordusunun Ermeni işgali altındaki bölgeleri geri aldığı bir dönemde salt ateşkes çağrılarının gerçekçi olmadığı mesajı vererek Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'dan geri çekileceğine dair ciddi garantiler verilmeden ateşkesin söz konusu olmayacağını söylemişti.

Putin'in görüşme planında şimdilik Türkiye yok

Öte yandan daha önce taraflara ateşkes çağrısı yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Dağlık Karabağ krizi nedeniyle Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği açıklandı. Görüşme ile ilgili bilgi veren Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Putin'in Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüşmesinin şimdilik planlanmadığını belirtti.

Dağlık Karabağ’da Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmalar 27 Eylül Pazar günü başladı. O günden bu yana devam eden çatışmalarda aralarında aralarında sivilerin de bulunduğu çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan yapılan müzakere çağrılarını reddetmişti.

Reuters,dpa/HS,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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