Rusya: "ABD ve Rusya Nükleer Silah Anlaşması'na Yakın Değil"

Amerika ve Rusya, Yeni Stratejik Nükleer Silahların İndirimi Anlaşması (New START) konusunda uzlaşıdan uzak bir konumda. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı, Rus Haber Ajansı RIA’ya yaptığı açıklamada iki ülkenin anlaşmaktan uzak bir durumda olduklarını söyledi.

Söz konusu anlaşma nükleer savaş başlıklarının ve onları taşıyan füze ve bombardıman uçaklarının sayısının her iki ülke tarafından da sınırlandırılmasını öngörüyor. Anlaşmanın süresi 2021 yılı Şubat ayında dolacak.

Son olarak Washington, eğer mevcut nükleer başlık stokları korunur ve yenileri eklenmezse anlaşmanın uzatılmasını kabul edebileceğini ifade etmişti.

Ancak son dönemde verilen pozitif mesajlara karşın Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı’nın bugün yaptığı açıklama, anlaşmanın süresinin uzatılması konusundaki soru işaretlerini de arttırdı.

Rusya’dan son gelen açıklama iki ülkenin uzlaşı konusunda yakınlaştıkları şeklinde olmuştu. Washington’dan henüz Rusya’nın bu açıklamasına bir yorum gelmedi.

