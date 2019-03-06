HABER

Rusya: “ABD yasaklanmış füzeleri kullanırsa cevap vereceğiz”

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.03.2019 23:36 | Son Güncelleme

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, “ABD, yasaklanmış bölgelere nükleer füze yerleştirirse, cevap vereceğiz” dedi.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah Bin Zayid El Nehyan ile yaptığı görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi.

Rusya: “ABD yasaklanmış füzeleri kullanırsa cevap vereceğiz”

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, “ABD, yasaklanmış bölgelere nükleer füze yerleştirirse, cevap vereceğiz” dedi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah Bin Zayid El Nehyan ile yaptığı görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi. ABD’nin, Rusya’nın maddeleri ihlal ettiğini iddia eden Lavrov, Orta Menzilli Nükleer Füzelerin Yasaklanması Anlaşması (INF) hakkında açıklamalarda bulundu. Lavrov, “ABD, INF’den çekildikten sonra, yasak bölgelerine füze yerleştirmeye başlarsa, Moskova cevap verme hakkına sahip” dedi.
Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, ABD’nin anlaşmayı ihlal etmesi halinde, yasaklı bölgelere Rusya’nın da füze yerleştirilmesi emri verdiğini aktardı. Lavrov, ABD’nin hamlelerine nasıl cevap verileceğine dair alınacak tutumun, Putin tarafından dile getirildiğini hatırlatarak, “Yeni şartlarda, stratejik istikrarı güçlendirmeyi amaçlayan, müzakereleri hiç reddetmedik. Bütün bu tekliflerin, masada kalmaya devam ettiğini, ancak artık bu konuda Batılı ortaklarımızı rahatsız etmeyeceğimizi de bildirdik. Bu teklifleri biliyorlar” diye konuştu.

Rusya: “ABD yasaklanmış füzeleri kullanırsa cevap vereceğiz”

Eski sahibini gören köpek çılgına döndü Eski sahibini gören köpek çılgına döndü
AK Parti'li Gülpınar: Birileri yanlış anladıAK Parti'li Gülpınar: Birileri yanlış anladı
Kasapoğlu: Bu coğrafyayı çamurla, çukurla yönetmeye kalktılar (2)Kasapoğlu: Bu coğrafyayı çamurla, çukurla yönetmeye kalktılar (2)

En Çok Okunan Haberler

Beren Saat'ten yeni paylaşım

Beren Saat'ten yeni paylaşım

CHP'den 'Biji Mansur' yazısına suç duyurusu

CHP'den 'Biji Mansur' yazısına suç duyurusu

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Acun'dan flaş açıklama: Şeyma sokakta kalmayacak

Acun'dan flaş açıklama: Şeyma sokakta kalmayacak

Gizli geçide ulaşıldı! İlk kez görülecek

Gizli geçide ulaşıldı! İlk kez görülecek

İYİ Parti'de 'bayrak' krizi! Topluca istifa ettiler

İYİ Parti'de 'bayrak' krizi! Topluca istifa ettiler

İlginizi Çekebilir

Şimdi evini yenileme zamanı

Şimdi evini yenileme zamanı

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

İhraç istemiyle disipline sevk edilmişti! İstifa ettiğini duyurdu

İhraç istemiyle disipline sevk edilmişti! İstifa ettiğini duyurdu

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

DSP Lideri Aksakal'dan Kılıçdaroğlu'na: Ne içiyorsun sen?

DSP Lideri Aksakal'dan Kılıçdaroğlu'na: Ne içiyorsun sen?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 50 bin konut müjdesi

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na tepki

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na tepki

Özgür Özel'den çok sert sözler: Ecevit ve Atatürk’ün kemiklerini sızlatıyor

Siyasette gerilim tırmanıyor! Çok sert sözler: Ecevit ve Atatürk’ün kemiklerini sızlatıyor

Semih Yalçın duyurdu! MHP Gölbaşı İlçe Başkanı Ersin Pehlivan görevden alındı

MHP'li Başkan görevden alındı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.