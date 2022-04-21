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Rusya ABD'ye füze denemesi yapacağını önceden bildirmiş

20.04.2022 21:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Savunma Bakanlığı, Rusya'nın balistik füze denemesi yapacağından Washingto'u önceden haberdar ettiğini duyurdu.

Rusya ABD'ye füze denemesi yapacağını önceden bildirmiş

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Rusya'nın kıtalararası balistik füze denemesi yapacağını Washington'a önceden ilettiğini açıkladı. Pentagon Sözcüsü John Kirby, Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması'nın öngördüğü şekilde, Moskova'nın kendilerine bu konuda önceden bilgi verdiğini söyledi. Kirby, "Bu tür testler aslında rutin, bizim için sürpriz olmadı" diye konuştu. Pentagon Sözcüsü Kirby, yapılan füze denemesini ABD veya partnerleri için de bir tehdit olarak görmediklerini vurguladı.

Moskova, Ukrayna’ya saldırılarını ülkenin özellikle doğusunda daha da yoğunlaştırıken, NATO’daki kısaltmasıyla "SS-X-30 Satan 2" olarak bilinen "Sarmat" isimli kıtalararası balistik füze denemesini bugün başarıyla yaptığını duyurmuştu. Nükleer başlık da takılabilen füzenin Rusya'nın nükleer gücünü büyük oranda artırdığını belirten Rusya Savunma Bakanlığı, "dünyada hiç bir füzenin bu mesafeden hedefine Sarmat gibi ulaşamayacağını da öne sürdü. Sarmat'ın 18 bin kilometre menzile sahip olduğunun da altı çizildi. Bu füzeyle Rusya'nın Kuzey ve Güney Kutbu ve dünyada pek çok uzak hedefini de teorik olarak vurması mümkün.

Moskova'nın verdiği bilgiye göre Sarmat füzesi denemesi bugün (20 Nisan Çarşamba) günü öğleden sonra Arhangelsk bölgesindeki Plesetsk Uzay Üssü'nden fırlatılmasıyla yapıldı. Kıtalararası balistik füzenin nükleer başlıksız olduğu ve bu ilk denemesinde hedefin Rusya’nın Uzak Doğu’daki Kamçatka Adası olduğu belirtildi.

Moskova, Ukrayna’ya savaş başlattığı yaklaşık iki ay önce nükleer güçlerini alarma geçirdiğini duyurmuştu. Putin, kendilerine yönelik büyük bir tehdit görmeleri halinde nükleer silahlara başvurabileceğini söylemişti.

dpa/ETO,TY

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Anahtar Kelimeler:
Rusya
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