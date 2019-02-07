Rusya: ‘ABD Yüzünden Bir Nükleer Anlaşma Daha Tehlikede’

ABD’nin Rusya’yla 1980’lerde imzalanmış olduğu Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler (INF) Antlaşması’ndan çekilmesinin ardından Rusya, bir diğer nükleer anlaşmanın daha tehlike altında olduğunu iddia etti.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Ryabkov, ABD’nin Yeni Stratejik Silahları Azaltma Antlaşması’nın (New Start) uzatılmasını görüşmeyi reddettiğini; bunun da Washington’un antlaşmanın 2021’de süresinin dolmasını istediğinin göstergesi olduğunu kaydetti.

Ryabkov ABD’nin antlaşmayı uzatmak için yapıcı görüşmelere dahil olma arzusu ya da hazırlığı olmadığını öne sürdü.

Ryabkov, ABD’nin, Trident türü denizaltılarından fırlatılabilen 56 balistik füzeyi ve nükleer silah taşıyan 41 adet B 52H tipi stratejik bombardıman uçağını konvansiyonel silahlarla birlikte kullanılabilecek şekilde dönüştürdüğünü kaydetti. ABD, Rusya’nın bu silahların statüsünü yeniden nükleer silah olarak değiştirmesi talebini reddediyor.

Ryabkov, ‘‘En kötü senaryoya göre 1286 nükleer başlık taşıyabilirler. Bu da ABD’nin Yeni Stratejik Silahları Azaltma Antlaşması’nın izin verdiği taşınabilecek savaş başlığı rakamının neredeyse iki katına çıktığını gösteriyor’’ dedi.