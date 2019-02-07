Rusya: ‘ABD Yüzünden Bir Nükleer Anlaşma Daha Tehlikede’

ABD’nin Rusya’yla 1980’lerde imzalanmış olduğu Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler (INF) Antlaşması’ndan çekilmesinin ardından Rusya, bir diğer nükleer anlaşmanın daha tehlike altında olduğunu iddia etti.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Ryabkov, ABD’nin Yeni Stratejik Silahları Azaltma Antlaşması’nın (New Start) uzatılmasını görüşmeyi reddettiğini; bunun da Washington’un antlaşmanın 2021’de süresinin dolmasını istediğinin göstergesi olduğunu kaydetti.
Ryabkov ABD’nin antlaşmayı uzatmak için yapıcı görüşmelere dahil olma arzusu ya da hazırlığı olmadığını öne sürdü.
Ryabkov, ABD’nin, Trident türü denizaltılarından fırlatılabilen 56 balistik füzeyi ve nükleer silah taşıyan 41 adet B 52H tipi stratejik bombardıman uçağını konvansiyonel silahlarla birlikte kullanılabilecek şekilde dönüştürdüğünü kaydetti. ABD, Rusya’nın bu silahların statüsünü yeniden nükleer silah olarak değiştirmesi talebini reddediyor.
Ryabkov, ‘‘En kötü senaryoya göre 1286 nükleer başlık taşıyabilirler. Bu da ABD’nin Yeni Stratejik Silahları Azaltma Antlaşması’nın izin verdiği taşınabilecek savaş başlığı rakamının neredeyse iki katına çıktığını gösteriyor’’ dedi.
Ryabkov, ‘‘Bunu ve anlaşmanın imzalandığı sırada öngörüldüğü şekilde bir beş yıl daha uzamasıyla ilgili diğer konuları tartışmak için neredeyse hiç zaman kalmadı’’ diye konuştu.
Ryabkov, ‘‘Bu durum ABD’li mevkidaşlarımızın bu tartışmalardan kaçınmaya zemin hazırladıklarından ve anlaşmanın sessizce sonlanmasına izin vermek istediklerinden şüphe etmemize neden oluyor’’ dedi.
Ryabkov, Rusya’nın 1987 tarihli INF anlaşmasının ardından yapılacak olası başka bir anlaşma için görüşmelere de hazır olduğunu söyledi.
ABD Cumartesi günü Rusya’nın ihlallerini öne sürerek karadan atılan 500 ila 5 bin 500 kilometre menzilli kruz ve balistik füzeleri yasaklayan INF anlaşmasından çekildiğini açıklamıştı. Anlaşma altı ay sonra sona erecek. Rusya ise anlaşmayı ihlal ettiği iddialarını reddediyor.
Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin ise anlaşmanın ABD tarafından terk edilmesinin ardından haftasonunda orduya INF tarafından daha önce yasaklanan kara silahlarını üretme talimatı verdi.
Ryabkov, ABD’nin yeni düşük patlama gücüne sahip nükleer silahlar üretme planlarından duyduğu kaygıyı dile getirdi ve bunun nükleer silahların kullanılması eşiğini düşürebileceğine vurgu yaptı. Ryabkov bu planın eski Soğuk Savaş dönemi kavramlarını yeniden ortaya çıkarabileceğini söyledi.
Ryabkov, ‘‘Nükleer topların, nükleer havan toplarının, nükleer mayınların, nükleer el bombalarının ve bunlar gibi şeylerin yeniden canlanması için önümüzde çok az adım kaldı’’ diye konuştu.
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