Rusya ABD’deki Diplomatları İçin Uçak Gönderdi

Yetkililer, bu hafta Birleşmiş Milletler'deki görevlerinden ABD tarafından ulusal güvenlik endişeleri nedeniyle azledilen Rus diplomatları ülkelerine geri götürmek için Cumartesi günü Washington'a bir Rus uçağının gittiğini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Rossiya Özel Uçuş Filosu'ndan bir uçağın diplomatları Rusya'ya götürmek için St. Petersburg'dan Washington'a uçtuğunu söyledi.

Zaharova Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, “Bu uçak, ABD yönetiminin istenmeyen kişi ilan ettiği Rus diplomatları evlerine geri getirecek” dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan bir sözcü, ABD'nin, ikamet ayrıcalıklarını kötüye kullandıkları için sınırdışı edilen Birleşmiş Milletler'deki Rus diplomatları taşımak için Rus hükümeti tarafından başvurulan bir uçuşu onayladığını söyledi.

Sözcü, “Bu özel istisna, Rus misyon personelinin ve ailelerinin talimat verdiğimiz tarihe kadar ayrılmasını sağlamak için federal düzenlemelere uygun olarak yapıldı” ifadelerini kullandı.

ABD’nin ulusal güvenliğine dair iddiaları reddeden Rusya, diplomatlarının sınırdışı edilmelerine misilleme yapacağını söylüyor.

Rusya'nın bir hafta önce Ukrayna'yı işgal etmesi sonrası Washington ve Moskova arasında gerginlik tırmandı. Rusya’nın ülkeyi işgali, Avrupa'da uzun yıllar sonrasında yaşanan en büyük insani felaketi körükledi.

