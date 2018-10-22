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Rusya, ABD’den “nükleer anlaşma” açıklaması bekliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2018 13:28 | Son Güncelleme

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov: - (ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’ndan ayrılma kararı) Amerika tarafından resmi açıklama bekliyoruz”

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Başkanı Donald Trump’ın ülkesinin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’ndan çekilme kararıyla ilgili olarak Washington’dan açıklama beklediklerini söyledi.

Lavrov, Madagaskarlı mevkidaşı Eloi Maksime Alphonse Dovo ile düzenlediği ortak basın toplantısında Trump’ın Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması ile ilgili kararını değerlendirdi.

ABD’nin bu husustaki kararının detaylarını henüz bilmediğini, sadece Trump’ın bu husustaki niyetini duyduğunu belirten Lavrov, “Amerika tarafından resmi açıklama bekliyoruz.” dedi.

Lavrov, Moskova’nın Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması ile ilgili olarak Washington ile her türlü iletişime hazır olduğunu da vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump dün Rusya ile ülkesi arasında geçmişte imzalanan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'na ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Biz anlaşmada kalan taraf olduk ve anlaşmaya saygı gösterdik ancak Rusya ne yazık ki bu anlaşmaya saygı göstermedi. Bu nedenle anlaşmayı feshedeceğiz, anlaşmadan çekileceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

ABD ile bu ülkenin Avrupa ve Uzak Doğu'daki müttefiklerini korumayı amaçlayan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması, 1987'de Washington'da imzalanmıştı.

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