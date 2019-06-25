Rusya AB'den Gıda İthalatına Yasağı Uzattı

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin Avrupa Birliği’nden ülkesine gıda ithalatını kısıtlayan yasanın uzatılmasına yönelik kararı onayladı. Rus hükümet verilerine göre bu karar, 2020 yılına kadar geçerli kalacak.

6 Ağustos 2014 tarihinde, “Rusya Federasyonu’nun güvenliğini garanti altına almak için belirli ekonomik önlemler alınması” kararıyla yürürlüğe koyulan yasaya göre, Rusya bazı tarım ürünleri, hammade ve gıdaların bazı ülkelerden ithal edilmesini yasaklamıştı.

Özellikle AB ülkelerini kapsayan yasanın geçerlilik süresi 2014 yılından bu yana her yıl Putin’in onayıyla uzatılıyor.

Batılı ülkeler Rusya’nın Kırım’ı ilhakı ve Ukrayna’nın doğusundaki bölücü gruplara desteği nedeniyle Rusya’ya ekonomik yaptırım uyguluyor. Rusya’ysa buna hala devam eden misilleme yaptırımlarla karşılık vermeyi sürdürüyor.

