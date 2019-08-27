Rusya ABD’li Demokrat Senatörlere Vize Vermedi 

Rusya’nın G7 ülkeleri arasına yeniden alınması konusunda Washington ile müttefikleri arasında görüş ayrılığının yaşandığı dönemde Moskova, ABD’li iki Demokrat senatöre Rusya ziyaretleri için vize vermeyi reddetti.
ABD Kongresi Dış İlişkiler Komisyonu üyesi Chris Murphy, Demokrat ve Cumhuriyetçi Kongre üyelerinden oluşan bir heyet olarak, gelecek hafta Rusya’ya seyahat etmeyi planladıklarını söylemişti. Ancak Rusya bu ziyaret için Murphy’ye ve bir diğer Demokrat Senatör Ron Johnson’a vize vermeyi reddetti. CNN’in haberine göre aynı heyette yer alan Cumhuriyetçi senatör Mike Lee’nin vize başvurusundaysa sorun çıkmadı.
Demokrat Senatör Murphy “Son dönemde silah denetimi anlaşmalarının çökmesi ve Vladimir Putin’in otoriter yönetimine karşı içeride önemli düzeyde gösterilen muhalefet göz önünde bulundurulduğunda, bu durum iki ülkenin hassas ilişkileri açısından potansiyel olarak tehlikeli bir an” açıklamasını yaptı. Murphy, “Rusya’nın diyalog konusunda isteksiz olması çok yazık” dedi.
Özellikle Ukrayna ve ABD seçimlerine müdahale iddiaları nedeniyle Moskova’ya yaptırım uygulanması için bastıran ABD’li Kongre üyelerine, Rusya son yıllarda vize vermeyi reddediyordu. Moskova, 2014’te de ABD yaptırımlarına karşı Kongre üyesi dokuz ismi yaptırım listesine almıştı.
Demokratlar’dan Trump’a G7 mektubu
Öte yandan bir grup Demokrat senatör de Salı günü Başkan Donald Trump’a bir mektup yazarak, Rusya’nın Kırım’ı işgaline atıfla G7’ye yeniden alınmasına şiddetle karşı çıktıklarını dile getirdi.
Mektupta Senato azınlık lideri Demokrat senatör Chuck Schumer, Jack Reed, Bob Menendez, Mark Warner gibi Kongre’nin Silahlı Hizmetler, Dış İlişkiler ve İstihbarat Komisyonları’nın Demokrat üyelerinin imzası bulunuyor.
Vize engeline takılan senatörler Murphy ve Johnson, 2019 yılının Mart ayında Rusya’nın Avrupa’da enerji alanındaki nüfuzuna karşı koymayı amaçlayan bir yasa tasarısı sunmuştu. Senatörlerin ikisi de Senato Dış İlişkiler Komisyonu’nda Avrupa ve Bölgesel Güvenlik İşbirliği alt komisyonunun üyesi.
Demokrat senatörlere vize engeli, Moskova’nın Kırım’ı ilhak etmesi, ABD’de 2016’daki başkanlık seçimlerine Rusya’nın müdahale ettiği iddiaları yüzünden ilişkilerin gergin olduğu bir döneme rastlıyor.
ABD’nin Rusya ile 1987’de imzaladığı Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Antlaşması’ndan çekilmesinin ardından gerilim askeri olarak da tırmanmıştı. Çekilmenin ardından ABD nükleer olmayan yeni bir füze denemesi yapmış, Rusya da NATO sınırları yakınlarında nükleer kapasiteli füze denemesi gerçekleştirmişti.
Moskova ile ilişkileri normalleştirme çabaları kapsamında ABD Başkanı Trump, Rusya’nın G7 ülkeler topluluğuna yeniden alınmasının uygun olacağını söylemiş, Rusya’yı gelecek yıl ABD’de yapılacak G7 zirvesine de davet etmişti.
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