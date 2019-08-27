Rusya ABD’li Demokrat Senatörlere Vize Vermedi 

Rusya’nın G7 ülkeleri arasına yeniden alınması konusunda Washington ile müttefikleri arasında görüş ayrılığının yaşandığı dönemde Moskova, ABD’li iki Demokrat senatöre Rusya ziyaretleri için vize vermeyi reddetti.

ABD Kongresi Dış İlişkiler Komisyonu üyesi Chris Murphy, Demokrat ve Cumhuriyetçi Kongre üyelerinden oluşan bir heyet olarak, gelecek hafta Rusya’ya seyahat etmeyi planladıklarını söylemişti. Ancak Rusya bu ziyaret için Murphy’ye ve bir diğer Demokrat Senatör Ron Johnson’a vize vermeyi reddetti. CNN’in haberine göre aynı heyette yer alan Cumhuriyetçi senatör Mike Lee’nin vize başvurusundaysa sorun çıkmadı.

Demokrat Senatör Murphy “Son dönemde silah denetimi anlaşmalarının çökmesi ve Vladimir Putin’in otoriter yönetimine karşı içeride önemli düzeyde gösterilen muhalefet göz önünde bulundurulduğunda, bu durum iki ülkenin hassas ilişkileri açısından potansiyel olarak tehlikeli bir an” açıklamasını yaptı. Murphy, “Rusya’nın diyalog konusunda isteksiz olması çok yazık” dedi.