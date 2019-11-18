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Rusya, ABD'nin boşalttığı Tişrin üssüne de yerleşti

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2019 11:51 | Son Güncelleme

Üsteki devir teslimin Rus bayrağı ve terör örgütü YPG/PKK flamasıyla yapılması dikkati çekti

ÖMER KOPARAN/MOHAMAD MİSTO - Rusya, ABD'nin Suriye'de Fırat Nehri üzerindeki Tişrin Barajı'nda boşalttığı üsse yerleşti.

AA'nın elde ettiği görüntülere göre, Rus bayraklı askeri konvoy Fırat Nehri üzerindeki barajda kurulu üsse girdi.

Bir Rus komutanın, terör örgütü YPG/PKK mensubu Şervan Derviş ile yan yana konuşma yapmasının ardından üssün devir teslimi gerçekleştirildi.

Bu esnada, Rus komutan ve söz konusu teröristin, Rusya bayrağı ve örgüt flamasını değiş tokuş etmesi dikkati çekti.

- Rusya, geçen hafta Sırrin ve Sebit üslerine konuşlanmıştı

Rusya, geçen hafta da Fırat Nehri'nin doğusundaki Aynularab ilçesinde ABD'nin boşalttığı Sırrin ve Sebit üslerine konuşlanmıştı.

Fırat Nehri'nin batı yakasındaki Tişrin Barajı, 27 Aralık 2015'te ABD desteğiyle YPG/PKK'nın eline geçmişti.

Baraj, terör örgütünün Fırat'ın batısında işgal ettiği ilk nokta olmuştu. ABD, Ocak 2016'da barajda üs kurmuştu.

- Kamışlı havaalanının yakınında genişletme faaliyeti

Bu arada, Rusya'nın Suriye'nin kuzeydoğusunda rejim kontrolündeki Kamışlı havaalanının yakınında kullandığı bir binanın çevresini genişlettiği öğrenildi.

20 kadar Rus askeri danışman, onlarca asker ve zırhlı araçla önceki gün bölgeye intikal etti.

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Anahtar Kelimeler:
ABD üssü Tişrin barajı

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