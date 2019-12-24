Rusya, ABD’nin Japonya’daki füze planından endişeli

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD’nin Japonya’ya orta menzilli füze yerleştirme planından endişe duyduklarını ifade etti.

ABD’nin, bu yılın başlarında Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Antlaşması’ndan (INF) çekildiğini açıklamasının ardından yeni orta menzilli füzeler geliştirmeye başlayacağını duyurması, Rusya’da endişeye neden oldu. Yeni orta menzilli füzelerin Avrupa ve Asya’daki ABD müttefiki ülkelere konuşlandırılacağına dair endişelerini dile getiren Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya Devlet televizyonunda açıklamalarda bulundu.

Geçen hafta Japon mevkidaşı Toshimitsu Motegi ile bir araya geldiğinde konuyu ele aldıklarını ifade eden Lavrov, füze sisteminin Japonya’ya ya da diğer Asya ülkelerine kurulması halinde Rusya’nın Ural bölgesindeki hedeflere ulaşabilecek roketleri fırlatmak için kullanılabileceğini söyledi. Lavrov, ayrıca roketlerin Rusya’nın stratejik ortağı olan Çin’e ulaşabileceği endişelerini dile getirdi.

Kontrolü Japonya’da olacak

Lavrov’un endişeleri karşısında Motegi’nin, füze sisteminin kurulması halinde Japonya’nın sistemi tek başına kontrol edeceğini vurguladığı ifade edildi. Lavrov’un üzerinde durduğu konunun, Japonya’nın almayı planladığı Aegis Ashore olarak bilinen ABD füze savunma sistemi olduğu tahmin ediliyor.