HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Rusya ABD’nin START'ın Süresini Uzatma Planından Memnun

Rusya ABD’nin START'ın Süresini Uzatma Planından Memnun

22.01.2021 20:10 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Rusya ABD’nin START'ın Süresini Uzatma Planından Memnun

Rusya, Biden yönetiminin Moskova’yla Yeni Stratejik Nükleer Silahların İndirimi Antlaşması’nın (New START) süresini beş yıl daha uzatma planını memnuniyetle karşıladığını açıkladı

Rusya, Biden yönetiminin Moskova’yla Yeni Stratejik Nükleer Silahların İndirimi Antlaşması’nın (New START) süresini beş yıl daha uzatma planını memnuniyetle karşıladığını açıkladı. Anlaşmanın süresi 5 Şubat’ta doluyor. Kremlin, Beyaz Saray’ın açıklamasıyla ilgili ayrıntıları görmeyi beklediğini de belirtti.

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’in sözcüsü Dimitri Peskov Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya’nın “belgenin geçerlilik süresini uzatmaya yönelik siyasi iradeden memnuniyet duyduğunu” belirtirken, “Ancak her şey teklifin ayrıntılarına bağlı olacak” diye de ekledi.

Yeni yasama döneminde Senato Dış İlişkiler Komisyonu’nun yeni başkanı olan Demokrat Senatör Bob Menendez de Biden yönetiminin planına destek veren bir açıklama yayınladı.

Menendez açıklamasında, Yeni START Antlaşması’nın, ABD’nin ulusal güvenliği açısından kritik önemde olduğunu vurguladı. Demokrat Senatör, “Antlaşma, Rusya’nın stratejik nükleer güçlerine kısıtlama getiriyor, Rusya’nın taahhütlerine uymasını garanti altına almak için güçlü ve kapsamlı doğrulama tedbirleri sağlıyor, ABD’ye güvenli, modern ve etkili nükleer caydırıcılığını muhafaza etmesi için ihtiyaç duyduğu esnekliği tanıyor” ifadesini kullandı.

Bununla birlikte, Biden yönetiminin ABD ve müttefiklerini tehdit etmeyi sürdüren “rövanşist bir Rusya’ya karşı koyması gerektiğini” belirten Menendez, “Yönetimden, son dönemdeki SolarWinds siber saldırısı, Kremlin’in seçim süreçlerimize saldırıları ve siyasi muhalefeti susturmaya ya da öldürmeye yönelik zalim çabalarına karşı koyma konusunda güçlü bir karşılık bekliyorum” dedi.

Biden seçim kampanyası döneminde de Yeni START anlaşmasını koruma niyetinde olduğunun sinyallerini vermişti.

NATO tepkisi

ABD’nin antlaşmayı 5 yıl daha uzatma planını dün Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki açıklamıştı ancak Psaki, SolarWinds siber saldırısı, geçen yılki seçimlere müdahale ve muhalefet lideri Alexei Navalny’nin zehirlenmesi gibi arkasında Moskova’nın olduğu tahmin edilen olaylara işaret ederek, “Rusya ile ABD’nin çıkarları için çalışırken Rusya’dan sorumsuz ve düşmanca eylemleri nedeniyle hesap da soracağız’’ diye de eklemişti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de dün yaptığı açıklamada, ABD ve Rusya’nın antlaşmayı uzatması ve kapsamını genişletmesi gerektiğini söylemişti.

Antlaşma 2010 yılında dönemin ABD Başkanı Barack Obama ve dönemin Rusya Devlet Başkanı Dimitri Medvedev arasında imzalanmıştı. Antlaşma, her bir ülkenin konuşlandırabileceği nükleer savaş başlıklarını 1.550’yle sınırlandırıyor.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, antlaşmayı ABD’yi dezavantajlı bir konuma soktuğu gerekçesiyle sert eleştiriyordu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Alman aşısına 'Maraş' dokunuşu: Böyle taşınıyorlar Alman aşısına 'Maraş' dokunuşu: Böyle taşınıyorlar
Huzurevlerinde denenen ilaç vakaların yüzde 80’ini önlediHuzurevlerinde denenen ilaç vakaların yüzde 80’ini önledi
Meryem suresinin meali ve faziletleriMeryem suresinin meali ve faziletleri

En Çok Okunan Haberler

Davul zurnayla karşılanan cinsel istismar sanığı için flaş karar

Davul zurnayla karşılanan cinsel istismar sanığı için flaş karar

Banka önünde babasını bekleyen çocuğa polisten gülümseten uyarı

Banka önünde babasını bekleyen çocuğa polisten gülümseten uyarı

Yine şaşırtmadı! Minik bikinisinin arkası...

Yine şaşırtmadı! Minik bikinisinin arkası...

Survivor'dan diskalifiye olan Cemal Hünal'ın eşinden şaşırtan çıkış!

Survivor'dan diskalifiye olan Cemal Hünal'ın eşinden şaşırtan çıkış!

Restoranlar açılacak mı? Erdoğan'dan flaş açıklama

Restoranlar açılacak mı? Erdoğan'dan flaş açıklama

Uzman erbaşları ilgilendiren 55 yaş düzenlemesi!

Uzman erbaşları ilgilendiren 55 yaş düzenlemesi!

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 20 Ocak koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 20 Ocak koronavirüs tablosu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Fatih'de can pazarı! Camlar patladı, alevler binayı sardı

Fatih'de can pazarı! Camlar patladı, alevler binayı sardı

Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Muharrem İnce'nin partisinin ismi belli oldu

Muharrem İnce'nin partisinin ismi belli oldu

Diğer Haberler

Johnson'dan kritik 'mutasyonlu koronavirüs' açıklaması: Daha ölümcül olabilir

'Bazı kanıtlar var' dedi ve ekledi: Daha ölümcül olabilir

Twitter, Trump tehdidi nedeniyle Hamaney'e ait hesabı askıya aldı

Trump tehdidi, Hamaney'e ait hesabı askıya aldırdı

İngiltere'de bir TIR'da 39 göçmenin ölü bulunmasına ilişkin davada karar verildi

Dünya bu olayı konuşmuştu! Karar verildi

ABD Senatosu, Biden'ın siyahi Savunma Bakanı adayı Austin'e onay verdi

Biden'ın siyahi Savunma Bakanı adayı Austin'e onay

Elly Lilly’nin antikor ilacı huzurevlerindeki vakaların yüzde 80’ini önledi

Huzurevlerinde denenen ilaç vakaların yüzde 80’ini önledi

Yunanistan zorunlu askerliği 12 aya uzattı

Yunanistan zorunlu askerliği 12 aya uzattı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.