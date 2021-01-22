Rusya ABD’nin START'ın Süresini Uzatma Planından Memnun

Menendez açıklamasında, Yeni START Antlaşması’nın, ABD’nin ulusal güvenliği açısından kritik önemde olduğunu vurguladı. Demokrat Senatör, “Antlaşma, Rusya’nın stratejik nükleer güçlerine kısıtlama getiriyor, Rusya’nın taahhütlerine uymasını garanti altına almak için güçlü ve kapsamlı doğrulama tedbirleri sağlıyor, ABD’ye güvenli, modern ve etkili nükleer caydırıcılığını muhafaza etmesi için ihtiyaç duyduğu esnekliği tanıyor” ifadesini kullandı.

Yeni yasama döneminde Senato Dış İlişkiler Komisyonu’nun yeni başkanı olan Demokrat Senatör Bob Menendez de Biden yönetiminin planına destek veren bir açıklama yayınladı.

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’in sözcüsü Dimitri Peskov Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya’nın “belgenin geçerlilik süresini uzatmaya yönelik siyasi iradeden memnuniyet duyduğunu” belirtirken, “Ancak her şey teklifin ayrıntılarına bağlı olacak” diye de ekledi.

Rusya, Biden yönetiminin Moskova’yla Yeni Stratejik Nükleer Silahların İndirimi Antlaşması’nın (New START) süresini beş yıl daha uzatma planını memnuniyetle karşıladığını açıkladı. Anlaşmanın süresi 5 Şubat’ta doluyor. Kremlin, Beyaz Saray’ın açıklamasıyla ilgili ayrıntıları görmeyi beklediğini de belirtti.

Bununla birlikte, Biden yönetiminin ABD ve müttefiklerini tehdit etmeyi sürdüren “rövanşist bir Rusya’ya karşı koyması gerektiğini” belirten Menendez, “Yönetimden, son dönemdeki SolarWinds siber saldırısı, Kremlin’in seçim süreçlerimize saldırıları ve siyasi muhalefeti susturmaya ya da öldürmeye yönelik zalim çabalarına karşı koyma konusunda güçlü bir karşılık bekliyorum” dedi.

Biden seçim kampanyası döneminde de Yeni START anlaşmasını koruma niyetinde olduğunun sinyallerini vermişti.

NATO tepkisi

ABD’nin antlaşmayı 5 yıl daha uzatma planını dün Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki açıklamıştı ancak Psaki, SolarWinds siber saldırısı, geçen yılki seçimlere müdahale ve muhalefet lideri Alexei Navalny’nin zehirlenmesi gibi arkasında Moskova’nın olduğu tahmin edilen olaylara işaret ederek, “Rusya ile ABD’nin çıkarları için çalışırken Rusya’dan sorumsuz ve düşmanca eylemleri nedeniyle hesap da soracağız’’ diye de eklemişti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de dün yaptığı açıklamada, ABD ve Rusya’nın antlaşmayı uzatması ve kapsamını genişletmesi gerektiğini söylemişti.

Antlaşma 2010 yılında dönemin ABD Başkanı Barack Obama ve dönemin Rusya Devlet Başkanı Dimitri Medvedev arasında imzalanmıştı. Antlaşma, her bir ülkenin konuşlandırabileceği nükleer savaş başlıklarını 1.550’yle sınırlandırıyor.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, antlaşmayı ABD’yi dezavantajlı bir konuma soktuğu gerekçesiyle sert eleştiriyordu.

