Rusya: ‘ABD’nin Suriye’de Yaptığı Haydutluk’

Rusya Savunma Bakanlığı, ABD’nin petrol sahalarını korumak için Suriye’nin doğusuna zırhlı araçlar ve muharip birlikler gönderme kararını sert eleştirdi.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, bu kararın petrol sahalarının IŞİD militanlarının eline geçme ihtimalini önlemek için alındığını açıklamıştı.

Cumartesi günü bir düzinenin üzerinde araçtan oluşan bir Amerikan askeri konvoyu, Suriye’nin kuzeydoğusundaki sınır kenti Kamışlı’nın güneyinde ilerlerken görüldü. Konvoyun petrol zengini Deyr el Zur bölgesi ya da civardaki bir üsse doğru yol aldığı tahmin ediliyor. Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü de konvoyun hareketini rapor etti ve Irak’tan geldiğini bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı sözcüsü Tümgeneral İgor Konaşenkov yaptığı açıklamada, “Washington’un şu anda yaptığı şey, Suriye’nin doğusundaki petrol sahalarını ele geçirme ve silahlı kontrol altına alma, basit şekilde ifade etmek gerekirse, uluslararası devlet haydutluğudur” dedi.

Konaşenkov, “Suriye topraklarındaki tüm hidrokarbon kaynakları ve diğer minerallerin sadece Suriye Arap Cumhuriyeti’ne ait” olduğunu vurguladı.