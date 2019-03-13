HABER

"Rusya ABD'nin Taliban ile anlaşmasını istiyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2019 14:05 | Son Güncelleme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov: - "Rusya, ABD'nin Taliban ile anlaşmasını istiyor. Fakat şimdilik kesin bir anlaşma hakkında konuşmak için erken"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, ABD'nin Taliban ile barış görüşmelerine ilişkin, "Rusya, ABD'nin Taliban ile anlaşmasını istiyor. Fakat şimdilik kesin bir anlaşma hakkında konuşmak için erken." dedi.

Rus haber ajansı RİA Novosti'ye göre, Kabulov, Afganistan sorununa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kabulov, ilerleyen zamanlarda ABD'li yetkililerle Afganistan sorununu görüşeceğini belirterek, Rusya'nın Taliban ile görüşmeler planlamadığını söyledi.

ABD'nin Taliban ile barış görüşmeleri yaptığını hatırlatan Kabulov, "Rusya, ABD'nin Taliban ile anlaşmasını istiyor. Fakat şimdilik kesin bir anlaşma hakkında konuşmak için erken." diye konuştu.

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad ile Taliban yetkilileri arasında 16 gündür Katar'da devam eden barış görüşmeleri dün sona erdi.

Halilzad, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, beşinci kez gerçekleşen Taliban ile barış görüşmelerinde yabancı güçlerin Afganistan'dan çekilmesi ve Afganistan topraklarında başka grupların tehdit oluşturmaması konularında uzlaşmaya varıldığını ifade etmişti.

- Taliban ile barış süreci

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani yönetimindeki hükümet için büyük bir tehdit unsuru olan Taliban, halen ülkenin birçok bölgesinde hakimiyetini devam ettiriyor.

Bazı bölgeleri Taliban'ın kontrolündeki ülkede ciddi güvenlik sorunu bulunuyor.

Afganistan hükümeti, geçen yıllarda birçok kez Taliban ile barış görüşmelerine başlamak için çaba sarf etti ve bu kapsamda Barış Konseyi kurulmasına karşın bir sonuca ulaşılamadı.

Hamid Karzai'nin devlet başkanlığı döneminde, Afganistan yönetimi ile Taliban arasındaki temasların, Katar'ın başkenti Doha'da Haziran 2013'te yapılması planlanıyordu.

Ancak Taliban'ın ofise "Afganistan İslam Emirliği" tablosu ve bayrağını asması üzerine Afgan hükümeti müzakerelerden vazgeçmişti. Ofis bir aydan kısa bir süre sonra kapanmış ve böylece barış müzakereleri de ertelenmişti.

PARTNER Buraya girmek için paranızın olması yetmiyor! Buraya girmek için paranızın olması yetmiyor!
Ayağındaki ip elektrik hattı tellerine dolanan kızıl şahin kurtarıldıAyağındaki ip elektrik hattı tellerine dolanan kızıl şahin kurtarıldı
Siirt'te heyelandan kapanan köy yolları açıldıSiirt'te heyelandan kapanan köy yolları açıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Afganistan Rusya Taliban

En Çok Okunan Haberler

ABD'den sert Türkiye tepkisi: Bize ters!

ABD'den sert Türkiye tepkisi: Bize ters!

Boeing 737 Max'ın uçuşları durduruldu! Hepsi yere iniyor

Boeing 737 Max'ın uçuşları durduruldu! Hepsi yere iniyor

Devler Ligi'nde Ronaldo destanı! Tarih yazdı

Devler Ligi'nde Ronaldo destanı! Tarih yazdı

İsyan etti: 9 aydır maaşımı alamadım

İsyan etti: 9 aydır maaşımı alamadım

Bunca zamandır böyle yaşamış! Gerçek röntgende ortaya çıktı

Bunca zamandır böyle yaşamış! Gerçek röntgende ortaya çıktı

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İş adamı villasında ölü bulundu

İş adamı villasında ölü bulundu

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

İstanbullular dikkat! Meteoroloji'den fırtına uyarısı

İstanbullular dikkat! Meteoroloji'den fırtına uyarısı

4 yaşındaki Yağmur'dan kahreden haber! Babasının gözleri önünde...

4 yaşındaki Yağmur'dan kahreden haber! Babasının gözleri önünde...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Haliç'te tekne battı!

Haliç'te tekne battı!

Mucize kurtuluş! Ayrılmak isteyince erkek arkadaşı falçatayla boğazın kesti, dehşet anlarını anlattı

Akılalmaz vahşetten mucize kurtuluş! Boğazını kesip göle attı

Minik Ceylan için 85 kilometre yol gittiler

Minik Ceylan için 85 kilometre yol gittiler

Ulaştırma Bakanlığı'ndan Boeing 737-8 MAX ve 737-9 MAX tipi uçaklarla ilgili açıklama

Ulaştırma Bakanlığı'ndan flaş açıklama

8 parçaya bölmüşlerdi! Asım Bayram'ın katilleri kim? Şüpheliler gözaltında

8 parçaya bölmüşlerdi! Asım Bayram'ın katilleri kim? Şüpheliler gözaltında

Böyle dolandırıcılık görülmedi! 'Tarlanda kralın hazinesi var'

Böyle dolandırıcılık görülmedi! 'Tarlanda kralın hazinesi var'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.