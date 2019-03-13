Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, ABD'nin Taliban ile barış görüşmelerine ilişkin, "Rusya, ABD'nin Taliban ile anlaşmasını istiyor. Fakat şimdilik kesin bir anlaşma hakkında konuşmak için erken." dedi.

Rus haber ajansı RİA Novosti'ye göre, Kabulov, Afganistan sorununa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kabulov, ilerleyen zamanlarda ABD'li yetkililerle Afganistan sorununu görüşeceğini belirterek, Rusya'nın Taliban ile görüşmeler planlamadığını söyledi.

ABD'nin Taliban ile barış görüşmeleri yaptığını hatırlatan Kabulov, "Rusya, ABD'nin Taliban ile anlaşmasını istiyor. Fakat şimdilik kesin bir anlaşma hakkında konuşmak için erken." diye konuştu.

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad ile Taliban yetkilileri arasında 16 gündür Katar'da devam eden barış görüşmeleri dün sona erdi.

Halilzad, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, beşinci kez gerçekleşen Taliban ile barış görüşmelerinde yabancı güçlerin Afganistan'dan çekilmesi ve Afganistan topraklarında başka grupların tehdit oluşturmaması konularında uzlaşmaya varıldığını ifade etmişti.