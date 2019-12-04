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Rusya, ABD'nin uzayda askeri operasyon çalışmasını eleştirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.12.2019 18:35 | Son Güncelleme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin: - "ABD askeri-siyasi yönetimi uzay alanını askeri eylemlerin yapılacağı tiyatro gibi görüyor" - "Bu durumun gelişmesi yörüngedeki araçlar ile uzay-füze alanını güçlendirmemizi gerektiriyor"

SOÇİ (AA) – Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD’nin uzayı askeri operasyonların cephesi yapmayı planladığını belirterek, "ABD askeri-siyasi yönetimi uzay alanını askeri eylemlerin yapılacağı tiyatro gibi görüyor." dedi.

Putin, Soçi’de düzenlenen Rus Deniz Filosunun gelişmesi ile ilgili toplantıda yaptığı konuşmada, uzayda askeri harekat yapılması çalışmaları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Dünyanın büyük ülkelerinin aktif olarak çağdaş askeri uzay sistemlerini geliştirdiğini ve teknik özelliklerini modernleştirdiğini dile getiren Putin, ABD’nin uzayda askeri operasyonlar planladığını kaydetti.

Putin, "ABD askeri-siyasi yönetimi uzay alanını askeri eylemlerin yapılacağı tiyatro gibi görüyor." ifadesini kullandı.

Rusya’nın uzayın silahlandırılmasına karşı olduğunu vurgulayan Putin, "Bu durumun gelişmesi yörüngedeki araçlar ile uzay-füze alanını güçlendirmemizi gerektiriyor." diye konuştu.

Rus lider, ayrıca, Suriye'deki savaş deneyimlerinden yola çıkarak ordudaki elektronik savaş sistemlerinin geliştirilmesi çağrısında da bulundu.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

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