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Rusya, ABD'nin Venezuela'daki meşru yönetime tehditlerini kınadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2019 22:00 | Son Güncelleme

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile telefonda yaptığı görüşmede, ABD'nin Venezuela'daki meşru yönetime tehditlerini kınayarak sorununun çözümünde Birleşmiş Milletler'in prensiplerine uyulması gerektiğini vurguladı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile yaptığı telefon görüşmesinde ABD'nin; bir devletin içişlerine yönelik müdahalelerinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirterek, Venezuela'daki meşru yönetime yönelik tehditlerini kınadı.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, iki bakanın görüşmesinde Venezuela'da yaşanan sorunun ele alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Görüşmede Lavrov, bir devletin iç işlerine müdahale edilmesinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirterek, ABD'nin Venezuela'daki meşru yönetime yönelik tehditlerini kınadı." ifadesi yer aldı.

ABD'nin "insani yardım kılıfında Venezuela'yı karıştırma çabası"nda bulunduğu kaydedilen açıklamada, Lavrov'un, Venezuela sorununun çözümünde Birleşmiş Milletler'in prensiplerine uyulması gerektiğini vurguladığı belirtildi.

Açıklamada, iki tarafın da Suriye, Afganistan ve Kuzey Kore meselelerinde temasların devam ettirilmesi konusunda mutabık kaldığı bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Lavrov pompeo Rusya

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