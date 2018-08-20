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Rusya ABD’nin Yeni Yaptırımları Öncesinde Meydan Okudu

20.08.2018 17:23 | Son Güncelleme

ABD’nin Kuzey Akımı-2 doğalgaz projesine yönelik bazı olası yaptırımlarına hazırlanan Rusya’da, Kremlin Sözcüsü Peskov, Washington’un yeni yaptırımlarının hukuk dışı olduğunu ve dünya ticaretine de zarar vereceğini söyledi

Rusya ABD’nin Yeni Yaptırımları Öncesinde Meydan Okudu

Rusya ve Amerika arasındaki ilişkiler iki liderin geçtiğimiz ay Helsinki’de biraraya gelmesine rağmen gergin seyrediyor. Amerikan Dışişleri Bakanlığı bu ay sonunda Moskova’ya yönelik yeni yaptırımları devreye sokacağını duyurmuştu. Bu yaptırımlar öncesinde Kremlin cephesinden açıklama geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in sözcüsü Dimitri Peskov, Putin’in hala iki ülke ilişkilerini içinde bulunulan derin krizden çıkarmayı umduğunu “ancak bu çabaya Amerika’nın karşılık vermemesi durumunda da kimsenin oturup yas tutmayacağını” söyledi.

Moskova yönetimi, Amerika’nın Kuzey Akımı-2 doğalgaz projesine yönelik bazı olası yaptırımlarına da hazırlanıyor. Rusya’ya yönelik yeni yaptırımlar öncesinde gazetecilerin sorularını telekonferans yöntemiyle yanıtlayan Kremlin Sözcüsü Peskov, Amerika’nın yeni yaptırımlarının dostane olmadığını, hukuk dışı olduğunu ve dünya ticaretine de zarar vereceğini söyledi. Peskov, “Bekleyip neler olacağını görelim” dedi, Rusya’nın vereceği karşılığın da ülkenin kendi ulusal çıkarları doğrultusunda olacağını savundu.

Peskov, “Rusya Devlet Başkanı her şeye rağmen ikili ilişkileri içinde bulunduğu derin krizden çıkarmayı umuyor. Putin’in arzusu hala bu yönde. Ama bu yaklaşımımıza Washington’dan benzer şekilde karşılık gelmezse de kimse oturup yas tutmaz” diye konuştu.

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