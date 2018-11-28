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Rusya, ABD'nin YPG/PKK'ya desteğini eleştirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2018 20:29 | Son Güncelleme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandır Lavrentyev: - "Kürt silahlı birliklerine ve Arap kabilelerine yardım etmek ve DEAŞ ile mücadele bahanesiyle ABD ve uluslararası koalisyona dahil ülkelerin o bölgede askeri varlık göstermesini anlayamıyoruz" - "Suriye-Irak sınırındaki küçük bölgede bin-bin 500 kadar (DEAŞ'lı) terörist kaldı. Bunu şu an (YPG/PKK'nın) 60 bin civarındaki Kürt askeri gücüyle kıyaslayabilirsiniz"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandır Lavrentyev, ABD'nin Suriye'nin, terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki kuzeydoğu kısmında süren askeri varlığını ve örgüte yardımlarını eleştirdi.

Lavrentyev, Astana'da ilk günü sona eren 11. garantörler toplantısının sonunda basın mensuplarına açıklama yaptı.

Suriye'nin kuzeydoğusundaki ABD askeri varlığını eleştiren Lavrentyev, şunları söyledi:

"Kürt silahlı birliklerine yardım etmek ve DEAŞ ile mücadele bahanesiyle ABD ve uluslararası koalisyona dahil ülkelerin o bölgede askeri varlık göstermesini anlayamıyoruz. Çünkü ABD, 1,5 yıl önce 'DEAŞ'a son vermemiz için 6 ay lazım' demişti. Bunu bir yıla uzattı. Şimdi 'DEAŞ'a son vermeden çıkmayız' diyorlar. Suriye-Irak sınırındaki küçük bölgede bin-bin 500 kadar (DEAŞ'lı) terörist kaldı. Bunu şu an (YPG/PKK'nın) 60 bin civarındaki Kürt askeri gücüyle kıyaslayabilirsiniz. ABD, Suriye'de varlığını sürdürebilmek için bunu kullanıyor."

- "Anayasa için opsiyonlarımız var"

Rus heyet başkanı toplantının ilk gününü de değerlendirerek, garantör ülkeler olarak Anayasa Komitesi kurulması için Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura’ya, görevden ayrılmadan önce, sivil toplum üyelerinden oluşacak 50 kişilik grup için destek verdiklerini söyledi.

"Olumlu çalışmalarımız var. Detaylarını açıklamayacağım çünkü çalışmalarımız devam ediyor. Hem Şam yönetimini hem muhalefeti tatmin edecek opsiyonlarımız var.” diyen Lavrentyev, alıkonulanların serbest bırakılması konusuna da değindi.

- "Gelecek takas 50-60 kişiyi kapsayabilir"

Geçen hafta sonu Astana anlaşmaları kapsamında Suriye’de alıkonulanlardan 10’ar kişinin karşılıklı serbest bırakıldığı pilot projeye ilişkin, “Çalışma grubundaki uzmanlarımız takas edilecek tutukluların sayısının artması için çalışıyorlar. Somut sayıyı söylemek zor ama yakın zamanda yapabileceğimiz esir takasının 50- 60 kişiyi kapsayacağını temenni ediyoruz.” ifadesini kullandı.

Lavrentyev, mültecilerin geri dönüşünü önemsediklerini vurgulayarak, mültecilerle ilgili uluslararası konferans düzenlemek için çalıştıklarını belirtti.

İdlib’de 15 bin civarı El Nusra üyesi olduğunu savunan Lavrentyev, “Ilımlı muhalefetin kendi gücüyle sorunu çözmesini temenni ediyoruz. Gerekirse Rusya onları nötralize etmeye hazır.” dedi.

Halep'te kimyasal silah saldırısı düzenlendiği iddiasına da değinen Lavretyev, "Bunun uluslararası örgütler tarafından ciddi bir şekilde araştırılması gerekli." diye konuştu.

Lavrentyev, gelecek Astana toplantısının, ocak ayının sonunda olabileceğini ifade etti.

Görüşmelerin gündemini İdlib’deki ateşkes, alıkonulanlar ve Anayasa Komitesi konuları oluşturuyor.

Tüm tarafların bir araya geleceği ve sonuç bildirisinin okunacağı ana oturumun Rixos President Astana Oteli'nde TSİ 08.00 civarında başlaması bekleniyor.

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