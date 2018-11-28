Rusya, ABD'nin YPG/PKK'ya desteğini eleştirdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandır Lavrentyev, ABD'nin Suriye'nin, terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki kuzeydoğu kısmında süren askeri varlığını ve örgüte yardımlarını eleştirdi.

Lavrentyev, Astana'da ilk günü sona eren 11. garantörler toplantısının sonunda basın mensuplarına açıklama yaptı.

Suriye'nin kuzeydoğusundaki ABD askeri varlığını eleştiren Lavrentyev, şunları söyledi:

"Kürt silahlı birliklerine yardım etmek ve DEAŞ ile mücadele bahanesiyle ABD ve uluslararası koalisyona dahil ülkelerin o bölgede askeri varlık göstermesini anlayamıyoruz. Çünkü ABD, 1,5 yıl önce 'DEAŞ'a son vermemiz için 6 ay lazım' demişti. Bunu bir yıla uzattı. Şimdi 'DEAŞ'a son vermeden çıkmayız' diyorlar. Suriye-Irak sınırındaki küçük bölgede bin-bin 500 kadar (DEAŞ'lı) terörist kaldı. Bunu şu an (YPG/PKK'nın) 60 bin civarındaki Kürt askeri gücüyle kıyaslayabilirsiniz. ABD, Suriye'de varlığını sürdürebilmek için bunu kullanıyor."

- "Anayasa için opsiyonlarımız var"

Rus heyet başkanı toplantının ilk gününü de değerlendirerek, garantör ülkeler olarak Anayasa Komitesi kurulması için Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura’ya, görevden ayrılmadan önce, sivil toplum üyelerinden oluşacak 50 kişilik grup için destek verdiklerini söyledi.