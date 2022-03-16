Rusya, ABD'yle krize rağmen Amerikalı astronotun Dünya'ya dönüşüne izin verecek

Rusya, 356 gündür Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bulunan ABD'li bir astronotun Rus kapsülüyle Dünya'ya dönebileceğini açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna işgali sonrası ABD ile yaşanan gerilim sebebiyle astronotun Rus kapsülünü kullanmasına izin vermemesinden endişe ediliyordu.

Ancak 55 yaşındaki Mark Vande Hei isimli astronotun iki Rus kozmonotla birlikte 30 Mart'ta Kazakistan'a geri döneceği kesinleşti.

Vande Hei, bir Amerikalı tarafından en uzun uzay uçuşu rekorunu kırdı.

NASA'nın Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) program yöneticisi Joel Montalbano, "Mark kesin geri geliyor, bu konuda herhangi bir anlaşmazlık yok. Rus meslektaşlarımızla iletişim halindeyiz" diye konuştu.

Montalbano, astronotların dünyada olup bitenlerden haberdar olduğunu ancak bir takım olarak çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Uluslararası Uzay Hukuku'na göre dünyanın neresinden olursa olsun astronotların birbirine "gerekli tüm yardımı sağlaması" gerekiyor. Astronotlar aynı zamanda "acil durumlarda yabancı bir ülke veya denize iniş" yapabiliyor.

Rusya Uzay Ajansı Roscosmos'un başında bulunan Dmitri Rogozin, daha önce Rusya'ya uygulanan yaptırımların Uluslarası Uzay İstasyonu'nda teknik sorunlara yol açabileceği konusunda açıklama yapmıştı. NASA yöneticisi Montalbano ise çalışmaların normal seyrinde devam ettiğini söyledi.

Montalbano, "Faaliyetlerimiz 20 yıldır devam ediyor ve son üç haftada değişen bir şey olmadı. Kontrol merkezlerimiz sorunsuz şekilde çalışmaya devam ediyor" dedi.

ABD, Uzay İstasyonu'nda enerji ve yaşam enerjisi desteği gibi sistemlerden sorumluyken Rusya uzaydaki yörünge ve konumunu kontrol ediyor.

Rogozin, bu ayın başında Rusya devlet televizyonunda yaptığı açıklamada Batı'nın Rusya'ya uyguladığı yaptırımlara cevaben Roscosmos'un ABD'ye uzay aracı satışlarını durduracağını söyledi.

