HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Rusya, ABD'yle krize rağmen Amerikalı astronotun Dünya'ya dönüşüne izin verecek

Rusya, ABD'yle krize rağmen Amerikalı astronotun Dünya'ya dönüşüne izin verecek

16.03.2022 15:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya, 356 gündür Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bulunan ABD'li bir astronotun Rus kapsülüyle Dünya'ya dönebileceğini açıkladı. Astronot, iki Rus kozmonotla birlikte 30 Mart'ta Kazakistan'a inecek.

Rusya, ABD'yle krize rağmen Amerikalı astronotun Dünya'ya dönüşüne izin verecek

Rusya, 356 gündür Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bulunan ABD'li bir astronotun Rus kapsülüyle Dünya'ya dönebileceğini açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna işgali sonrası ABD ile yaşanan gerilim sebebiyle astronotun Rus kapsülünü kullanmasına izin vermemesinden endişe ediliyordu.

Ancak 55 yaşındaki Mark Vande Hei isimli astronotun iki Rus kozmonotla birlikte 30 Mart'ta Kazakistan'a geri döneceği kesinleşti.

Vande Hei, bir Amerikalı tarafından en uzun uzay uçuşu rekorunu kırdı.

NASA'nın Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) program yöneticisi Joel Montalbano, "Mark kesin geri geliyor, bu konuda herhangi bir anlaşmazlık yok. Rus meslektaşlarımızla iletişim halindeyiz" diye konuştu.

Montalbano, astronotların dünyada olup bitenlerden haberdar olduğunu ancak bir takım olarak çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Uluslararası Uzay Hukuku'na göre dünyanın neresinden olursa olsun astronotların birbirine "gerekli tüm yardımı sağlaması" gerekiyor. Astronotlar aynı zamanda "acil durumlarda yabancı bir ülke veya denize iniş" yapabiliyor.

Rusya Uzay Ajansı Roscosmos'un başında bulunan Dmitri Rogozin, daha önce Rusya'ya uygulanan yaptırımların Uluslarası Uzay İstasyonu'nda teknik sorunlara yol açabileceği konusunda açıklama yapmıştı. NASA yöneticisi Montalbano ise çalışmaların normal seyrinde devam ettiğini söyledi.

Montalbano, "Faaliyetlerimiz 20 yıldır devam ediyor ve son üç haftada değişen bir şey olmadı. Kontrol merkezlerimiz sorunsuz şekilde çalışmaya devam ediyor" dedi.

ABD, Uzay İstasyonu'nda enerji ve yaşam enerjisi desteği gibi sistemlerden sorumluyken Rusya uzaydaki yörünge ve konumunu kontrol ediyor.

Rogozin, bu ayın başında Rusya devlet televizyonunda yaptığı açıklamada Batı'nın Rusya'ya uyguladığı yaptırımlara cevaben Roscosmos'un ABD'ye uzay aracı satışlarını durduracağını söyledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Japonya'da 7.3 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldıJaponya'da 7.3 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı
Tarihin en büyüğü olarak duyurulmuştu! Mahkeme iptal ettiTarihin en büyüğü olarak duyurulmuştu! Mahkeme iptal etti
Dikkat çeken karar! O Ukraynalıları ülkeye almadılarDikkat çeken karar! O Ukraynalıları ülkeye almadılar
Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıtta indirim rüzgarı! Bir indirim daha yolda...

Akaryakıtta indirim rüzgarı! Bir indirim daha yolda...

Rusya'dan flaş Türkiye açıklaması

Rusya'dan flaş Türkiye açıklaması

Siyasete döneceği konuşulan Tansu Çiller’den bomba açıklama!

Siyasete döneceği konuşulan Tansu Çiller’den bomba açıklama!

ORC son seçim anketini açıkladı! Sürpriz sonuçlar…

ORC son seçim anketini açıkladı! Sürpriz sonuçlar…

Putin'i kızdıracak itiraf! 'Gerçeği söyleyeceğiz'

Putin'i kızdıracak itiraf! 'Gerçeği söyleyeceğiz'

Kanser sanılmıştı, yıllardır böyle yaşamış! 'Bir daha yemem'

Kanser sanılmıştı, yıllardır böyle yaşamış! 'Bir daha yemem'

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.