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Rusya: "ABD'yle Tutuklu Takası Konusunu Görüşmüyoruz"

28.05.2021 11:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rusya ve ABD’nin olası bir mahkum takası konusunu görüşmediklerini söyledi

Rusya: "ABD'yle Tutuklu Takası Konusunu Görüşmüyoruz"

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rusya ve ABD’nin olası bir mahkum takası konusunu görüşmediklerini söyledi.

Bu açıklama Moskova’da tutuklu bulunan eski ABD Deniz Kuvvetleri mensubu Paul Whelan’ın serbest kalma ihtimalini de ortadan kaldırıyor.

16 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı

ABD, İngiltere, Kanada ve İrlanda pasaportuna sahip Whelan, geçen Haziran ayında Rusya’da casuslukla suçlanarak 16 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Whelan ise casusluk iddialarını reddetmiş ve hakkında kumpas kurulduğunu iddia etmişti. Washington, Moskova’dan Whelan’ın serbest bırakılmasını talep etmişti.

Moskova ise Whelan’ın gözaltına alındığı 28 Aralık 2018 tarihinde Moskova’da bir otel odasında gizli bilgilerle suçüstü yakalandığını öne sürmüştü.

Rusya Dışişleri Bakanlığı 27 Ocak’ta yaptığı açıklamada Reed ve Whelan’ın batıda masum kurbanlar olarak yanlış tanıtıldıklarını, bu isimlerin Rusya’da suç işlemiş olduklarını kaydetmişti.

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