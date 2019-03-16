HABER

Rusya: “AB’nin yeni yaptırımları cevapsız kalmayacak”

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.03.2019 15:49 | Son Güncelleme

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Azak denizinde Kerç boğazını geçmek isteyen iki Ukrayna gemisine el konulması ve 24 denizcinin gözaltına almasına tepki olarak Avrupa Birliği’nin yeni yaptırımlar koymasının cevapsız kalmayacağını açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Azak denizinde Kerç boğazını geçmek isteyen iki Ukrayna gemisine el konulması ve 24 denizcinin gözaltına almasına tepki olarak Avrupa Birliği’nin yeni yaptırımlar koymasının cevapsız kalmayacağını açıkladı. Cevabın ne olacağı konusunda detay verilmedi.
Avrupa Birliği, Cuma günü, Rusya ve Ukrayna’nın Azak denizindeki anlaşmazlıkları üzerine, ambargo uyguladığı Rus yetkilileri listesine aralarında üst düzey güvenlik yetkilileri ve askeri komutanların da bulunduğu 8 kişiye daha eklediğini açıkladı. AB, Rusya’yı Ukrayna gemilerini Azak denizine sokmamakla suçluyor.
AB’nin yeni yaptırım açıklaması Rusya’nın Kırım’ı ilhak edişinin 5. yılına rast gelmesine dikkat çekti. ABD ve Kanada’nın öncülüğünde AB Rusya’ya karşı yaptırım uyguluyor.
Rus Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada “Rusya, AB tarafından yapılan dostça olmayan bu hareketi cevapsız bırakmayacak” ifadeleri yer aldı.
Rus yetkililer geçen Kasım ayında Kırım yakınlarında Kerç boğazından geçmek isteyen iki gemiye el koymuş ve 24 denizciyi gözaltına almıştı. AB, bunun üzerine bu olayı yapan Rus yetkililere karşı seyahat yasağı ve mallarına el koyma kararı almıştı.
Rus Dışişleri Bakanlığı: “AB’nin, Rusya’nın uluslararası hukuku ihlal ettiği ve adaletsiz güç kullandığı iddiası gerçekle bağdaşmıyor. AB’nin vatandaşlarımıza, sırf görevlerine yerine getirdikleri için uyguladığı gayri meşru yaptırımlar onların iki yüzlülüğünü ortaya koyuyor” ifadeleri yer aldı.
AB’nin Rusya karşı uyguladığı yaptırım listesinde 170 kişi ve 44 firmanın yer aldığı kaydedildi.

Şoke eden görüntü! Her şey bir anda olduŞoke eden görüntü! Her şey bir anda oldu
Bakan Soylu: Bunlar Kandil'in robotuBakan Soylu: Bunlar Kandil'in robotu
Ulaştırma Bakanı Turhan açıkladıUlaştırma Bakanı Turhan açıkladı

En Çok Okunan Haberler

Palandöken Dağı'ndaki rezil olaya ceza yağdı!

Palandöken Dağı'ndaki rezil olaya ceza yağdı!

Terörist mahkemeye çıkarıldı! Dikkat çeken işaret

Terörist mahkemeye çıkarıldı! Dikkat çeken işaret

'Şükret parmaksız da olabilirdin'

'Şükret parmaksız da olabilirdin'

Murat Kurum'dan indirim müjdesi!

Murat Kurum'dan indirim müjdesi!

Yeni Zelanda'daki cami saldırısında kan donduran detaylar

Yeni Zelanda'daki cami saldırısında kan donduran detaylar

Londra'da müslüman gruba saldırı!

Londra'da müslüman gruba saldırı!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya fezleke yanıtı!

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya fezleke yanıtı!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Mansur Yavaş hakkında iddianame düzenlendi!

Mansur Yavaş hakkında iddianame düzenlendi!

Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

Diğer Haberler
Fuat Oktay: Bütün dünyayı ayağa kalkmaya davet ediyoruz

Fuat Oktay: Bütün dünyayı ayağa kalkmaya davet ediyoruz

Mansur Yavaş: Adaylık kesinleşince dava açıyorlar

Mansur Yavaş: Adaylık kesinleşince dava açıyorlar

İbrahim Kalın'dan sert açıklama: Güçleri yetiyorsa buyursunlar gelsinler

İbrahim Kalın: Güçleri yetiyorsa buyursunlar gelsinler

TBMM'deki 5 parti ortak bildiri yayımladı: Kınıyoruz

TBMM'deki 5 parti ortak bildiri yayımladı: Kınıyoruz

Süleyman Soylu'dan flaş açıklama: Mayıs ayında tamamlıyoruz

Süleyman Soylu'dan flaş açıklama: Mayıs ayında tamamlıyoruz

İçişleri Bakanı Soylu: Bu provokasyonun bedelini kim öderdi?

İçişleri Bakanı Soylu: Bu provokasyonun bedelini kim öderdi?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.