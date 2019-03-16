Rusya: “AB’nin yeni yaptırımları cevapsız kalmayacak”

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Azak denizinde Kerç boğazını geçmek isteyen iki Ukrayna gemisine el konulması ve 24 denizcinin gözaltına almasına tepki olarak Avrupa Birliği’nin yeni yaptırımlar koymasının cevapsız kalmayacağını açıkladı. Cevabın ne olacağı konusunda detay verilmedi.

Avrupa Birliği, Cuma günü, Rusya ve Ukrayna’nın Azak denizindeki anlaşmazlıkları üzerine, ambargo uyguladığı Rus yetkilileri listesine aralarında üst düzey güvenlik yetkilileri ve askeri komutanların da bulunduğu 8 kişiye daha eklediğini açıkladı. AB, Rusya’yı Ukrayna gemilerini Azak denizine sokmamakla suçluyor.

AB’nin yeni yaptırım açıklaması Rusya’nın Kırım’ı ilhak edişinin 5. yılına rast gelmesine dikkat çekti. ABD ve Kanada’nın öncülüğünde AB Rusya’ya karşı yaptırım uyguluyor.

Rus Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada “Rusya, AB tarafından yapılan dostça olmayan bu hareketi cevapsız bırakmayacak” ifadeleri yer aldı.

Rus yetkililer geçen Kasım ayında Kırım yakınlarında Kerç boğazından geçmek isteyen iki gemiye el koymuş ve 24 denizciyi gözaltına almıştı. AB, bunun üzerine bu olayı yapan Rus yetkililere karşı seyahat yasağı ve mallarına el koyma kararı almıştı.

Rus Dışişleri Bakanlığı: “AB’nin, Rusya’nın uluslararası hukuku ihlal ettiği ve adaletsiz güç kullandığı iddiası gerçekle bağdaşmıyor. AB’nin vatandaşlarımıza, sırf görevlerine yerine getirdikleri için uyguladığı gayri meşru yaptırımlar onların iki yüzlülüğünü ortaya koyuyor” ifadeleri yer aldı.

AB’nin Rusya karşı uyguladığı yaptırım listesinde 170 kişi ve 44 firmanın yer aldığı kaydedildi.

