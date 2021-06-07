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Rusya "Açık Semalar Anlaşması"ndan Çekildi

07.06.2021 12:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Lideri Vladimir Putin, ülkesini Açık Semalar Anlaşması’ndan çeken kanuna imza atarak yürürlüğe soktu. Söz konusu anlaşma imzacı ülkeler üzerinde silahsız gözlem uçaklarının uçabilmesine olanak sağlıyordu. Geçen yıl ABD yönetimi de anlaşmadan çekilmişti.

Rusya "Açık Semalar Anlaşması"ndan Çekildi

Rusya, Cenevre’de bu ay yapılacak zirvede anlaşma konusunu yeniden görüşmeyi planlıyordu ancak ABD yönetimi anlaşmaya geri dönmeyeceğini açıkladı. Bunun üzerine Rusya da anlaşmadan çekilmiş oldu.

Kremlin Sarayı’ndan yapılan açıklamada, Amerika’nın anlaşmadan çekilmesinin, anlaşmaya taraf ülkeler arasında çıkarlar dengesini büyük ölçüde bozduğu bunun Rusya’yı da anlaşmadan ayrılmaya zorladığı ifade edildi.

Moskova, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın kararıyla çekilinen anlaşmaya Biden yönetiminin dönmesini umuyordu. Ancak Biden yönetimi de hali hazırda Rusya’nın anlaşma koşullarını ihlal ettiğini öne sürerek anlaşmaya geri dönülmeyeceğini açıkladı. Rusya’ysa anlaşmayı ihlal ettiği iddialarını reddediyor.

Rus yetkililer ABD’nin anlaşmadan çekilmesini üzüntüyle karşıladıklarını ve bunun siyasi bir hata olduğunu dile getiriyorlardı. Rusya’nın da anlaşmadan çekilmesinin bu ay içerisinde Cenevre’de yapılacak NATO zirvesi kapsamında biraraya gelecek Rusya Lideri Putin ve ABD Başkanı Biden görüşmesinde, silahların kontrolü konusuna olumsuz etki yapacağına işaret ediliyor.

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