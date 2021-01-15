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Rusya, Açık Semalar Anlaşması'ndan çekilme sürecini başlatma kararı aldı

15.01.2021 14:21 | Son Güncelleme:
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Rusya, Açık Semalar Anlaşması'ndan çekilme sürecini başlatma kararı aldı

Rusya, Açık Semalar Anlaşması'ndan çekilme sürecini başlatma kararı aldı.

Kommerstant gazetesinin haberine göre Rusya, 35 ülkenin dahil olduğu ve taraf ülkelerin birbirlerinin hava sahasında silahsız gözlem uçuşları yapmasına imkan veren Açık Semalar Antlaşması'ndan çekileceğini duyuracak.

Haberde yer alan ismi açıklanmayan resmi kaynaklar, Rusya'nın diğer üyelere ayrılacağını bildirdikten altı ay sonra anlaşmadan çıkacağını söyledi. Tabi bu durum aradaki altı aylık sürede fikrini değiştirmediği sürece geçerli olacak.

ABD, Rusya'yı anlaşmayı ihlal etmekle suçlayarak Kasım ayında nükleer silah kontrolü anlaşması olan Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması'ndan (New START) ayrıldı. Moskova suçlamaları reddediyor.

Rusya, ABD'nin çıkışına rağmen Washington'un, anlaşmaya üye olarak kalan müttefikler tarafından toplanan uçuş istihbaratına erişimini koruyabileceğine dair endişelerini dile getirdi.

Kommersant, Moskova'nın diğer ülkelerden Washington'la bu tür bir istihbaratı paylaşmayacağına dair garanti almaya çalıştığını, ancak herhangi bir teminat verilmediğini söyledi.

ABD ve Rusya arasında geriye kalan tek önemli nükleer silah kontrolü anlaşması olan Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması da (New START) Şubat 2021'de sona erecek.

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