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Rusya açıkladı: ABD, hava üssümüze saldırdı

DÜNYA HABERLERİ  | 25.10.2018 13:08 | Son Güncelleme

Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya'nın Suriye'deki hava üssüne yönelik saldırının ABD casusu uçağı tarafından koordine edildiği belirtildi.

Rusya açıkladı: ABD, hava üssümüze saldırdı

Rusya'dan çok önemli bir açıklama yapıldı. Kremlin, geçen yılın ocak ayında bir ABD casus uçağının, Rusya'nın Suriye'deki hava üssü Hmeymim'e drone saldırısı koordine ettiğini gösteren Savunma Bakanlığı raporuyla alarma geçtiklerini duyurdu.

PUTİN, TRUMP İLE KONUYU GÖRÜŞECEK

Kremlin tarafından yapılan açıklamada, Putin'in Trump'la bu konu hakkında görüşeceği söylendi.

Rusya Savunma Bakanı Yardımcısı Aleksander Formin de ABD'ye ait Poseidon-8 casus uçağının, Rusya'nın hava üssüne 13 drone ile saldırı koordine ettiğini belirtti.

Kaynak: Hürriyet


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Anahtar Kelimeler:
Rusya ABD Hmeymim Hava Üssü Savunma Bakanlığı

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
bizim ki araya girer ben çözdüm bu olayı der her şeyi hallediyor ya ben yapmadım der sonra ben yaptım der sonra yapacaktım yapmadım ama yaptıysam da yapmışımdır der
eee ne duruyon sıcagına sıcagına sende onu vur
vurun kahpeye
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