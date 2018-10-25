Rusya açıkladı: ABD, hava üssümüze saldırdı

Rusya'dan çok önemli bir açıklama yapıldı. Kremlin, geçen yılın ocak ayında bir ABD casus uçağının, Rusya'nın Suriye'deki hava üssü Hmeymim'e drone saldırısı koordine ettiğini gösteren Savunma Bakanlığı raporuyla alarma geçtiklerini duyurdu.

PUTİN, TRUMP İLE KONUYU GÖRÜŞECEK



Kremlin tarafından yapılan açıklamada, Putin'in Trump'la bu konu hakkında görüşeceği söylendi.

Rusya Savunma Bakanı Yardımcısı Aleksander Formin de ABD'ye ait Poseidon-8 casus uçağının, Rusya'nın hava üssüne 13 drone ile saldırı koordine ettiğini belirtti.

Kaynak: Hürriyet



