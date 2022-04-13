“Rusya Afganistan Savaşından Fazla Kayıp Verdi”

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, Rusya’nın “Ukrayna operasyonunun planlandığı gibi gittiği” açıklamasını eleştirerek, “Moskova savaşın başlamasından bu yana geçen 48 günde 10 yıl süren Afganistan savaşından daha fazla kayıp verdi” dedi.

Zelenski son yayınladığı video mesajında, “Rusya, ‘özel operasyonun’ planladığı gibi gittiğini bir kez daha söyledi. Ama dürüst olmak gerekirse, dünyada hiç kimse böyle bir planın nasıl gerçekleştiğini anlamıyor. 10 binlerce Rus askerinin öldüğü bu planı kim onaylayabilir?” diye konuştu.

Ukrayna Cumhurbaşkanı ayrıca, savaşın başladığı 24 Şubat’tan bu yana geçen 48 günde, Rus ordusunun kayıplarının Sovyetler Birliği'nin Afganistan'da 10 yıldan uzun sürede verdiği kayıpları aştığına dikkat çekti.

Moskova 25 Mart itibarıyla 1,351 askerinin hayatını kaybettiğini, Ukrayna ise gerçek sayının 20 bine yakın olduğunu bildiriyor.

Başkent Kiev etrafından çekilen Rus güçlerinin önümüzdeki günlerde ülkenin doğusundaki Donetsk ve Luhansk bölgelerindeki saldırılarını artırması bekleniyor.

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin dün yaptığı açıklamada, “Rusya’yı korumak için başlatılan Ukrayna’ya yönelik askeri operasyonun amacına ulaşacağını” savunmuştu. Putin, Rus askerlerinin savaşı kazanacağı sözü vererek, “Batı'nın Moskova'yı dize getiremeyeceğini” söylemişti.

Polonya ve Baltık ülkeleri liderleri Kiev’de

Bu arada, Polonya, Litvanya, Letonya ve Estonya cumhurbaşkanlarının Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski ile görüşmek üzere Kiev'e gittikleri açıklandı.

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, sosyal medya hesabından "Güçlü bir siyasi destek ve askeri yardım mesajıyla Kiev'e gidiyoruz" diyerek, diğer liderlerle birlikte tren istasyonunda yürürken görüldükleri fotoğrafı paylaştı.

Avrupalı liderler son günlerde Zelenski ile görüşmek üzere Kiev’e gidiyor. İngiltere Başbakanı Boris Johnson da geçen hafta Ukrayna’ya gitmişti.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier ise dün, Ukrayna’nın başkenti Kiev’i ziyaret etmek istediğini, ancak Zelenski'nin bu isteği geri çevirdiğini açıklamıştı.

