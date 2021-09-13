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Rusya Afganistan'a Yardım Göndermeyi Planlıyor

13.09.2021 13:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya, Afganistan’da insani yardım göndermeyi amaçlıyor. Gönderilecek malzemeler arasında gıda ve tıbbi malzemelerin bulunacağı ifade ediliyor

Rusya Afganistan'a Yardım Göndermeyi Planlıyor

Rusya, Afganistan’da insani yardım göndermeyi amaçlıyor. Gönderilecek malzemeler arasında gıda ve tıbbi malzemelerin bulunacağı ifade ediliyor.

Rus haber ajansı RIA’nın, Rusya Dışişleri Bakanlığı açıklamasına dayandırdığı haberine göre Rusya, Afganistan’a gıda ve ilaç yardımında bulunacak. ABD ve uluslararası güçlerine Afganistan’dan çekilmesinden sonra ülkeye yönelik yardımlar Taleban’ın denetimi ele almasıyla birlikte durmuş vaziyette.

Genel olarak yapılan yardımlarla ayakta duran ülkede son haftalarda yaşanan kaosun ardından çok daha fazla insanın gıda ve ilaç yardımına muhtaç haline geldiğine dikkat çekiliyor. Bu konuda Birleşmiş Milletler de Afganistan’da mevcut durumda bir insani kriz yaşanmaması için en az 600 milyon dolarlık bir kaynağa ihtiyaç olduğunu belirterek geçtiğimiz günlerde bir yardım konferansı düzenlemişti.

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths de Kabil’e giderek insani yardımların devamı konusunda Taleban yetkilileriyle biraraya gelmişti.

BM verilerine göre Afganistan’da nüfusun yarısına denk gelen 18 milyon insan hayatta kalabilmek için insani yardıma ihtiyaç duyuyor.

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