Rusya Afganistan'dan 4 Uçakla Tahliye Operasyonu Yapacak

Rusya, Afganistan’dan 500’den fazla kişiyi tahliye edecek. Rus Interfax haber ajansının Rusya Savunma Bakanlığı’nda dayandırdığı habere göre, tahliye edilecek kişiler arasında Rusya ve diğer bazı ülke vatandaşları yer alıyor.

Tahliye operasyonuna dair açıklamada, 4 askeri uçağın Rus vatandaşlarının yanısıra Afganistan’daki Belarus, Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan vatandaşlarını da ülkeden çıkaracağı belirtildi.

Tahliye talimatının bizzat Rusya lideri Vladimir Putin tarafından verildiğine dikkat çekildi. Rusya tahliye operasyonlarının ardından Eylül ayında başlatacağı uçuşlarla, ülkesinde eğitim almak isteyen Afgan gençleri Rusya’ya götürecek. Buna dair açıklama da Kabil’deki Rus Büyükelçiliği tarafından yapıldı. Ancak söz konusu plana dair detaylar paylaşılmadı.

Rusya ve Çin’in Taleban yönetimini tanıma hazırlığında oldukları iddia ediliyor.

