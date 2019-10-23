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Rusya-Afrika Ekonomi Forumu başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2019 16:35 | Son Güncelleme

Rusya-Afrika Ekonomi Forumu başladı

SOÇİ (AA) - Rusya'nın Soçi kentinde "Rusya-Afrika Ekonomi Forumu" başladı.

Rusya-Afrika Zirvesi öncesi düzenlenen foruma, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yanı sıra yaklaşık 40 Afrika ülkesi lideri ve bölgesel kuruluşların temsilcileri katıldı.

Putin, burada yaptığı konuşmada, Afrika'nın, küresel ekonomi merkezi haline geldiğini söyledi.

Rusya-Afrika ülkeleri arasında ticaret hacminin 5 senede 20 milyar doların üzerine çıktığını belirten Putin, "Afrika'da gelişme potansiyeline sahip çok ortağımız var. Elbette bu rakam yeterli değil." ifadesini kullandı.

Putin, Rusya'nın, Afrika'ya 15 milyar dolarlık silah ihracatı yaptığını söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, forum sonrası Güney Afrika, Namibya, Etiyopya ve Mısır liderleriyle ikili görüşmeler yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Afrika mısır putin Rusya

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