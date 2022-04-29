”Rusya Ağır Kayıplar Verdi”

Ukrayna, Rusya’nın doğudaki saldırıları sonucu bazı köy ve kasabaların kontrolunu kaybettiğini doğruladı; ancak Moskova’nın elde ettiği kazanımların maliyetinin de çok ağır olduğunu kaydetti.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski’nin danışmanı Oleksiy Arestoviç, ”Ciddi kayıplarımız var ancak Ruslar’ın kayıpları çok daha büyük. Dev kayıplar verdiler” dedi.

Zelenski’nin makamından yapılan açıklamada, Rusya’nın doğudaki Donetsk bölgesindeki cephenin tamamını roket, top ateşi, bombardıman ve hava saldırısıyla vurduğu bildirildi. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı açıklamasında da Rusya’nın Ukrayna güçlerinin toparlanmasını engellemek için irtibat hattındaki mevzileri topçu ateşine tuttuğu kaydedildi.

İngiltere ise çatışmaların özellikle Donbas’taki Lisiçansk ve Severodonetsk kentlerinde yoğun olduğunu, Rusya’nın İzyum’dan güneydeki Slovyansk’a doğru ilerlemeye çalıştığını bildirdi.

İngiltere Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ”Ukrayna’nın güçlü direnişi nedeniyle Rusya’nın toprak kazanımları sınırlı ve Rus kuvvetlerine maliyeti ağır oldu” denildi.

”Rus Denizaltısı Ukrayna'yı Seyir Füzeleriyle Vurdu”

Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz'deki Rus dizel-elektrik denizaltısının, Kalibr seyir füzeleriyle Ukrayna'daki askeri hedefleri vurduğunu açıkladı. Bu, Moskova'nın Ukrayna'yı vurmak için denizaltı filosunu kullandığı ile ilgili ilk açıklama niteliğinde.

Bakanlık, denizden fırlatılan ve hızla yükselen seyir füzelerinin görüntülendiği video kaydını yayınladı.

Rus Interfax haber ajansı da Rusya ordusunun Ukrayna hedeflerine ilk kez denizaltı saldırısı düzenlediğini kaydetti.

”Kiev'deki roket fabrikası füzelerle vuruldu”

Rusya Savunma Bakanlığı ayrıca Ukrayna'nın başkenti Kiev'de uzay roketi imal edilen tesislerin yüksek hassasiyete sahip uzun menzilli füzelerle tahrip edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ”Rusya Federasyonu'nun silahlı kuvvetleri Ukrayna'daki özel askeri operasyona devam ediyor. Yüksek hassasiyete sahip uzun menzilli hava silahları, Kiev'deki Artem roket ve uzay sanayi tesislerini tahrip etti’’ denildi.

”Rus kontrol noktası Ukrayna'nın topçu ateşine maruz kaldı”

Rusya'nın sınırdaki Bryansk bölgesinin valisi, bölgedeki bir köyde bulunan askeri kontrol noktasının, Ukrayna tarafından top ateşine tutulduğunu bildirdi.

Briansk Valisi Alexander Bogomaz, topçu ateşinde ölen olmadığını kaydetti.

”Rus kuvvetleri Ukrayna'da iki yardım çalışanını gözaltına aldı”

Kar amacı gütmeyen İngiliz yardım kuruluşu Presidium Network, Ukrayna'da insani yardım çalışmalarında bulunan iki İngiliz yardım gönüllüsünün Zaporijya'nın güneyinde bir kontrol noktasında Rus askerleri tarafından gözaltına alındığını bildirdi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı'ndan gözaltılara ilişkin açıklama henüz gelmedi.

İngiltere Ticaret Bakanı Anne-Marie Trevelyan, Sky News'a yaptığı açıklamada, ”Dışişleri Bakanlığı gözaltına alınan iki kişinin kimliğinin belirlenmesi ve destek sağlanması için elinden geleni yapıyor” dedi.

Presidium Network, iki sivil erkek gönüllünün Ukrayna'da gıda ve tıbbi malzeme yardımlarına katkıda bulunduğunu ve tahliye çalışmalarına destek verdiğini söyledi.

Presidium Network'un eş kurucusu Dominik Byrne, iki yardım gönüllüsünün bir kadını tahliye etmek üzere Rusya kontrolundaki bölgeye geçtikten sonra kaybolduğunu bildirdi.

Byrne, Reuters haber ajansına, ”Çarşamba akşamı gönüllülerin İngiltere'deki tanıdıklarından, kayıp olduklarına ilişkin bir telefon ve mesajlar aldım. Rus askerlerince gözaltına alındıklarına inanıyoruz” dedi.

İngiltere hükümeti dün Ukrayna'da bir İngiliz vatandaşının öldürüldüğünü ve bir vatandaşın kayıp olduğunu doğrulamıştı. Yerel basın, ölen kişinin eski bir İngiliz muharip olduğunu ve Ukrayna güçlerinin yanında savaştığına inanıldığını bildirdi.

İngiltere Ukrayna'ya savaş suçu uzmanları gönderiyor

İngiltere, savaş suçlarıyla ilgili delil toplanması ve zanlılarının yargılanmasına yardımcı olunması için Ukrayna'ya uzmanlar göndereceğini açıkladı. Uzman ekibinin Mayıs ayı başında Polonya'ya varması bekleniyor.

Ukrayna, 7 bin 600 olası savaş suçu iddiasının ve en az 500 zanlının soruşturulduğunu kaydetti.

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, ”Rusya, Ukrayna'ya barbarlığı getirdi ve iğrenç bir vahşet sergiledi. İngiliz uzmanlar gerçeği ortaya çıkarmaya ve Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'in rejiminin hesap vermesini sağlamaya yardımcı olacak” dedi.

Truss, bu açıklamayı, Uluslararası Ceza Mahkemesi Başkanı Yargıç Piotr Hofmanski ve Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra ile görüşmek üzere Lahey'e gitmeden önce yaptı.

