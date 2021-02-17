HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Rusya AİHM kararını reddetti

Rusya AİHM kararını reddetti

17.02.2021 23:07 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Rusya AİHM kararını reddetti

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Rus muhalif lider Aleksey Navalni’nin derhal serbest bırakılması kararına Rusya’dan ret cevabı geldi.

Avrupa ve Rusya arasındaki Navalni krizi büyüyor. Rusya, cezaevinde bulunan muhalif lider Aleksey Navalni'nin derhal serbest bırakılmasını isteyen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) kararını reddetti.

AİHM kararı Rusya'nın Navalni'yi derhal serbest bırakmasını talep ediyor ve bunun yapılmaması halinde Rusya'nın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ihlal edeceğini belirtiyordu.

Rus Adalet Bakanı Konstantin Chuichenko AİHM kararını "temelsiz ve hukuksuz” olarak niteleyerek, Navalni'nin salıverilmesi için "Rus hukukuna göre bir yasal neden yok” diyerek kararı reddetti. Rus Dışişleri Bakanlığı ise kararın ülkenin içişlerine müdahale olduğunu savundu.

Navalni, bu ay daha önce hakkında verilen şartlı tahliye kararını ihlal ettiği gerekçesiyle 2 yıl 8 ay yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. AİHM kararında "başvuranın yaşamına yönelik riskin niteliği ve kapsamına" atıfla Navalni'nin serbest bırakılmasını istedi. AİHM kararında "Bu önlem hemen uygulanmalı" ifadeleri kullanıldı.

Moskova’nın daha önce tazminat davaları konusunda AİHM'in kararlarına uyduğu ancak daha önce AİHM'den bir hükümlünün serbest bırakılması yönünde bir talep almadığı belirtiliyor. Rusya'da geçen yıl ulusal mevzuatın uluslararası hukuka üstün olduğunu belirten bir anayasal değişiklik yapılmıştı.

Ne olmuştu?

44 yaşındaki Rus muhalif politikacı Navalni, 20 Ağustos'ta Sibirya seyahati sırasında uçakta rahatsızlanmış ve ardından acil iniş yapılan Omsk kentinde tedavi altına alınmıştı. Navalni'nin tedavisi 22 Ağustos'ta getirildiği Almanya'da devam etmişti. Almanya'da yapılan tetkiklerde Navalni'nin kanında Sovyetler Birliği döneminde kullanılan zehirli Noviçok maddesine rastlandığı tespit edilmişti.

Navalni tedavi gördüğü Almanya'dan Rusya'ya dönüşünde önce gözaltına alınmış, ardından da tutuklanmıştı. Bunun üzerine Rusya'da Navalni yanlıları protesto gösterileri düzenlemiş ancak güvenlik güçleri sert müdahale etmişti. Navalni'nin tutuklanmasına ve gösterilerde polisin sert müdahalesine tepki gösteren Avrupa Birliği (AB), Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar uygulamak istiyor.

Rusya'ya ek yaptırım uygulanıp uygulanmayacağı, 22 Şubat'taki AB dışişleri bakanları toplantısında karara bağlanması bekleniyor.

AP /SSB, JD

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
90 yaşındaki kadın aşı için kilometrelerce yürüdü 90 yaşındaki kadın aşı için kilometrelerce yürüdü
NATO'dan Türkiye'ye başsağlığı mesajıNATO'dan Türkiye'ye başsağlığı mesajı
MS hastalığı nedir? Belirtileri nelerdir?MS hastalığı nedir? Belirtileri nelerdir?

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Kan donduran vahşet! Anne, baba ve 4 yaşındaki çocukları bıçaklanarak öldürüldü

Kan donduran vahşet! Anne, baba ve 4 yaşındaki çocukları bıçaklanarak öldürüldü

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Doğan Cüceloğlu evinde ölü bulundu

Doğan Cüceloğlu evinde ölü bulundu

Bakan Soylu, PKK'nın katlettiği sivil sayısını ilk kez açıkladı

Bakan Soylu, PKK'nın katlettiği sivil sayısını ilk kez açıkladı

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'kahvaltı' tepkisi!

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'kahvaltı' tepkisi!

Diğer Haberler

ABD'den Erbil'deki roketli saldırıya ilişkin açıklama: Saldırılar karşılıksız kalmayacak

ABD'den Erbil'deki roketli saldırıya ilişkin açıklama: Saldırılar karşılıksız kalmayacak

İspanya'da tutuklanan rap sanatçısı Hasel'e destek için düzenlenen gösterilere polis müdahale etti

İspanya'da tutuklanan rap sanatçısı Hasel'e destek için düzenlenen gösterilere polis müdahale etti

Terör örgütü YPG/PKK Afrin'e saldırdı: 6'sı çocuk 10 sivil yaralı

Terör örgütü YPG/PKK Afrin'e saldırdı

Trump medyaya karşı sessizliğini bozdu

Trump medyaya karşı sessizliğini bozdu

Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin: Özellikle dürüst olmalıyız

Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin: Özellikle dürüst olmalıyız

Son Dakika: NATO'dan Gara'daki 13 şehit için başsağlığı mesajı

NATO'dan Türkiye'ye başsağlığı mesajı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.