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Rusya, Akdeniz’e 2 savaş gemisi gönderiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2020 11:06 | Son Güncelleme

Rusya’nın Karadeniz kıyılarından çıkan 2 savaş gemisinin İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazı’ndan geçerek Akdeniz’deki Rus deniz kuvvetlerine katılacağı belirtildi.

Rusya, Akdeniz’e 2 savaş gemisi gönderiyor

Rusya Savunma Bakanlığının Karadeniz Filosu Bilgi Departmanı tarafından yapılan açıklamaya göre, Rusya Deniz Kuvvetleri’ne ait Amiral Makarov ve Amiral Grigorovich isimli gemilerin Kırım’ın liman şehirlerinden olan Sivastopol’den çıkış yaptığı, İstanbul ve Çanakkale’yi geçtikten sonra Akdeniz’e ulaşacağı belirtildi. Yapılan açıklamada, gemilerin daimi olarak Akdeniz’de görev yaptığı, planlı eğitim ve tatbikatlar nedeniyle Karadeniz’de bulunduğu belirtilerek gemilerin görev alanına geri döndüğü aktarıldı.

Rus deniz kuvvetlerine ait fırkateynler Caliber-NK füze sistemleri, Shtil-1, AK-630M uçaksavar füzesi, 100 mm A-190 top atış sistemleri, torpido tüpleri ve bir RBU-6000 roketatar ile donatıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Akdeniz Savaş Gemisi

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