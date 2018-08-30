Rusya Akdeniz’de Tatbikat Yapacak

Suriye’nin kuzeyindeki İdlib’e olası operasyonla ilgili yaşanan gerilim devam ederken, Rusya Akdeniz’de büyük çaplı askeri tatbikatlar yapacağını duyurdu.

Savunma Bakanlığı Rus haber ajanslarına yaptığı açıklamada, Rusya’nın tatbikatlar için Eylül ayının ilk haftasında füze krüvazörü dahil 25 gemi ve 30 savaş uçağını bölgeye konuşlandıracağını bildirdi.

Bakanlık, Moskova’nın uluslararası kuruluşları tatbikatlar hakkında bilgilendirdiğini belirtti.

Tatbikat duyurusu NATO’nun Akdeniz’de Rus donanmasının hareketliliğine ilişkin açıklamasının ertesinde geldi.

Rusya, Suriye’de muhaliflerin elindeki son bölge olan İdlib’e operasyon başlatması beklenen Suriye hükümeti güçlerine kritik önemde askeri destek sağlıyor.

BM temsilcisi: "İdlib’den siviller tahliye edilsin"

Suriye’de Esad rejiminin İdlib’e yönelik operasyonu beklenirken, Birleşmiş Milletler’den de bir açıklama geldi. BM’nin Suriye özel temsilcisi Staffan de Mistura, sivillerin İdlib’den tahliye edilip hükümetin kontrolündeki bölgelere taşınması önerisinde bulundu.

Gazetecilere konuşan Mistura, 10 bin civarında El Kaide bağlantılı militan ve ailelerinin bulunduğu bölgede 3 milyona yakın nüfusun tehlike altında olduğunu kaydetti.

Mistura, tahliye teklifinin “potansiyel olarak mümkün” olduğunu ve bu süreci izlemek için bizzat kendisinin bölgeye gidebileceğini sözlerine ekledi.

