HABER

Rusya Akdeniz’de Tatbikat Yapacak

30.08.2018 16:38 | Son Güncelleme

Suriye’nin kuzeyindeki İdlib’e olası operasyonla ilgili yaşanan gerilim devam ederken, Rusya Akdeniz’de büyük çaplı askeri tatbikatlar yapacağını duyurdu

Rusya Akdeniz’de Tatbikat Yapacak

Suriye’nin kuzeyindeki İdlib’e olası operasyonla ilgili yaşanan gerilim devam ederken, Rusya Akdeniz’de büyük çaplı askeri tatbikatlar yapacağını duyurdu.

Savunma Bakanlığı Rus haber ajanslarına yaptığı açıklamada, Rusya’nın tatbikatlar için Eylül ayının ilk haftasında füze krüvazörü dahil 25 gemi ve 30 savaş uçağını bölgeye konuşlandıracağını bildirdi.

Bakanlık, Moskova’nın uluslararası kuruluşları tatbikatlar hakkında bilgilendirdiğini belirtti.

Tatbikat duyurusu NATO’nun Akdeniz’de Rus donanmasının hareketliliğine ilişkin açıklamasının ertesinde geldi.

Rusya, Suriye’de muhaliflerin elindeki son bölge olan İdlib’e operasyon başlatması beklenen Suriye hükümeti güçlerine kritik önemde askeri destek sağlıyor.

BM temsilcisi: "İdlib’den siviller tahliye edilsin"

Suriye’de Esad rejiminin İdlib’e yönelik operasyonu beklenirken, Birleşmiş Milletler’den de bir açıklama geldi. BM’nin Suriye özel temsilcisi Staffan de Mistura, sivillerin İdlib’den tahliye edilip hükümetin kontrolündeki bölgelere taşınması önerisinde bulundu.

Gazetecilere konuşan Mistura, 10 bin civarında El Kaide bağlantılı militan ve ailelerinin bulunduğu bölgede 3 milyona yakın nüfusun tehlike altında olduğunu kaydetti.

Mistura, tahliye teklifinin “potansiyel olarak mümkün” olduğunu ve bu süreci izlemek için bizzat kendisinin bölgeye gidebileceğini sözlerine ekledi.

PARTNERVe görücüye çıktı! İşte yeni otomobiller...Ve görücüye çıktı! İşte yeni otomobiller...
ABD'de skandal! Chobani'nin sahibi Hamdi Ulukaya'nın eski eşini kaçıran iki Türk yakalandıABD'de skandal! Chobani'nin sahibi Hamdi Ulukaya'nın eski eşini kaçıran iki Türk yakalandı
Etiyopya'da askeri helikopter düştü: 18 ölüEtiyopya'da askeri helikopter düştü: 18 ölü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Almanya'dan krizi tırmandıracak karar!

Almanya'dan krizi tırmandıracak karar!

Zeytinyağı Viagra'dan daha etkili

Zeytinyağı Viagra'dan daha etkili

Son dakika! Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci istifa etti

Son dakika! Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci istifa etti

Zeynep Alkan; Ben sefaletin içinde yüzüyorum bir görseniz

Zeynep Alkan; Ben sefaletin içinde yüzüyorum bir görseniz

Silinen mesajlarda pes dedirten ayrıntı! 'Kocam geliyor birazdan sana yazarım'

Silinen mesajlarda pes dedirten ayrıntı! 'Kocam geliyor birazdan sana yazarım'

Son dakika! ABD ve Rusya karşı karşıya geldi: Akdeniz ve Suriye'de savaş sesleri!

Son dakika! ABD ve Rusya karşı karşıya geldi: Akdeniz ve Suriye'de savaş sesleri!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Suudi prensten dünyayı ayağa kaldıracak talimat

Suudi prensten dünyayı ayağa kaldıracak talimat

ABD'de skandal! Chobani'nin sahibi Hamdi Ulukaya'nın eski eşini kaçıran iki Türk yakalandı

ABD'de skandal! Chobani'nin sahibi Hamdi Ulukaya'nın eski eşini kaçıran iki Türk yakalandı

Etiyopya'da askeri helikopter düştü: 18 ölü

Etiyopya'da askeri helikopter düştü: 18 ölü

Dünyaya duyurdular: 'İran nükleer anlaşmaya uyuyor!'

Dünyaya duyurdular: 'İran nükleer anlaşmaya uyuyor!'

ABD'den yeni yaptırım tehdidi!

ABD'den yeni yaptırım tehdidi!

Dünyanın gözü orada! Flaş 'Türkiye' açıklaması

Dünyanın gözü orada! Flaş 'Türkiye' açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.