Rusya Akdeniz'de yapacağı tatbikat için bölgeyi kullanacak gemi ve uçakları uyardı

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 8 Eylül (DHA) - Rusya Askeri Deniz Filosu Komutanı Vladimir Korolev, Hava Kuvvetleri ve Askeri Deniz Filosu’nun Akdeniz’deki tatbikatının düzenleneceği bölgelerin gemiler ve uçuşlar için geçici olarak tehlikeli ilan edildiğini bildirdi.

Vladimir Korolev’in Rusya Deniz Kuvvetleri ve Hava Kuvvetleri birliklerin hizmetler arası tatbikatının düzenlenmesine ilişkin konferansındaki açıklamaları şöyle:

"1-8 Eylül tarihleri arasında Akdeniz’de Rusya’nın çağdaş tarihinde ilk kez Askeri Deniz Filosu ve Hava Kuvvetleri birliklerinin tatbikatı düzenlenecek. Bu tatbikata Kuzey, Baltik, Karadeniz ve Hazar Filoları ve uzak mesafe uçakları dahil edilecek.

"Tatbikatın yönetimi Askeri Deniz Filosu komutanlığına ait olacak. Bu hedefler için otomatik yönetim sistemleri ve gelişmiş iletişim araçlarına sahip Askeri Deniz Filosu Baş Komutanlığı Yönetim Merkezi kullanılacak.

"Tatbikatlarda yer alacak Kuzey ve Baltik Filolarının gemileri filoları arası geçişi gerçekleştirerek 4500 mil mesafe katettiler. Hazar Filosu gemileri Volgo Don kanalından geçtiler.