Rusya Almanya Seçimlerine Müdahale Edecek İddiası

Dünyanın dikkatini yönelttiği ve Cenevre'de yapılacak Joe Biden-Vladimir Putin zirvesine paralel, Almanya'da iç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Federal Dairesi‘nden (BfV), Rusya’nın Almanya’daki genel seçimlere müdahale etmeye çalıştığını öne süren bir açıklama geldi. Dairenin konuyla ilgili raporunda yer alan iddiada, Rusya Devlet Başkanı Putin‘in, Başbakan Angela Merkel sonrası dönem açısından büyük önem taşıyan seçimin sonucunu, kendi arzuladığı yönde manipüle etmeye çalışacağının tahmin edildiği dile getiriliyor. Buna göre Rus istihbaratı ve ajanlarıyla, özellikle sosyal medyada aktif Rus medyası üzerinden Almanya’da iç siyasetin istikrarsızlaştırılması, özellikle de Yeşiller’in Başbakan adayı Annalena Baerbock’un hedef haline getirilmesi amaçlanıyor. Alman istihbaratı, Baerbock hakkında Rus ajanları tarafından ele geçirilen hassas bilgilerle, kişisel belgelerin seçime yakın bir dönemde Rus medyası üzerinden yayınlanacağından yola çıkıyor. Anayasayı Koruma Federal Dairesi, iddialarında bir adım daha giderek Kremlin’in esas hedefinin, "Propaganda ve dezenformasyon girişimleri üzerinden Almanya'daki siyaset ve kamuoyunu kontrol etmek" olduğunu, bunun içinde yayın kuruluşu RT başta olmak üzere ağırlıklı olarak Rus devlet medyasını kullandığını” gündeme getiriyor.

Berlin’de bu iddialarla ilgili yapılan analizlerde, Rusya yönetiminin Yeşiller’in adayı Baerbock karşıtlığının nedenleri üzerinde duruluyor. Rus istihbaratının, Almanya uzmanlarının Baerbock’u "Almanya’ın yeni militarizminin, ekolojik, kadınsı ve akıllı yüzü" olarak tanımladıkları, partisi Yeşiller’i de "neokolonyal, saldırgan ve çatışmacı" şeklinde sınıflandırdıkları kaydediliyor. Annalena Baerbock, Putin’e yönelik eleştirel açıklamalarıyla dikkat çekmişti. Yeşiller’in adayının, Rus doğal gazını Almanya'ya ulaştıracak Kuzey Akım 2 boru hattına da sıcak bakmadığı biliniyor. Baerbock kısa bir süre önce "Ben olsam Kuzey Akım 2 projesinden çekilirdim" şeklinde bir açıklama yaptı. Yeşiller Eş Başkanı Robert Habeck‘in Ukrayna’ya yaptığı bir ziyaretin ardından NATO üyesi olmayan ülkenin kendisini savunması için Almanya’nın ‘savunma silahı’ desteği vermesini önermesi de Moskova’nın sert tepkilerine neden olmuştu. Berlin’deki Rusya uzmanları, Putin ve Kremlin yönetiminin, "daha gerçekçi ve Merkel’in izlediği Rusya politikasının sürdürecek çizgide olması" nedeniyle Hristiyan Birlik Partileri CDU/CSU’nun başbakan adayı Armin Laschet’i desteklediği görüşünde. Kuzey Akım 2 projesini olumlu bulduğunu sıklıkla vurgulayan Laschet, son olarak dün yaptığı bir açıklamada, başbakan olması durumunda Almanya ve Rusya arasındaki ilişkilerin bozulmamasına önem göstereceğini söyledi.