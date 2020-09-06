Rusya Almanya'yı Navalni soruşturmasını geciktirmekle suçluyor

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ise Bild am Sonntag gazetesine verdiği demeçte Navalni’nin zehirlenmesi olayıyla ilgili olarak Rusya’yı Kuzey Akım 2 projesini durdurmakla tehdit etti. Maas, “Ancak Rusların bizi Kuzey Akım 2 projesine dair duruşumuzu değiştirmeye zorlamamasını umut ediyorum” dedi.

Sözcü, “Sevgili Bay Maas, Alman hükümeti söyledikleriniz konusunda ciddiyse, Rus savcılığından gönderilen talebe en kısa sürede yanıt vermekle ilgilenmelidir” dedi ve ekledi: “Şu ana kadar Almanya'nın ikili bir oyun oynayıp oynamadığından emin değiliz.”

Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zaharova Pazar günü Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, “Berlin kendisinin istediği soruşturmayı erteliyor. Bunu bilerek mi yapıyor?” dedi. Zaharova, soruşturmayı yürüten Rus savcılığın 27 Ağustos tarihli yardım talebine Berlin’den henüz yanıt gelmediğini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e Navalni’ye ne olduğunun aydınlatılması için yeniden çağrı yapan Maas, “Rus hükümetinden bu ciddi suçu çözeceklerine dair yüksek beklentilerimiz var” dedi. Maas ayrıca Rusya’nın bu olayla bir bağlantısının bulunmaması halinde bunu gerçeklerle kanıtlamasının Rusya’nın çıkarına olacağını ifade etti.

Maas, bunun için Rusya’ya birkaç günlük zaman tanıdı. Maas, “Önümüzdeki birkaç gün içinde Rusya soruşturmaya hiçbir katkı yapmazsa, verilecek cevap üzerine ortaklarımızla istişare etmemiz gerekecek” dedi. Navalni'ye karşı işlenen suçun Kimyasal Silahlar Sözleşmesi’nin çok ciddi bir ihlali olduğunu belirten Maas, konunun gözle görülür bir tepki olmadan geçilemeyeceğini söyledi. Maas, yaptırımların “mümkün olduğunca hedefe uygun etki etmesi” gerektiğinden bahsetti.

Almanya’nın zehirlendiğini belirttiği Navalni’ye yapılan saldırının arkasında Rus devletinin olduğuna dair “çok sayıda kanıt” gördüğünü ifade eden Maas, “Navalni'nin zehirlendiği ölümcül kimyasal silah geçmişte Rus makamlarının elindeydi. Noviçok sinir gazına yalnızca çok küçük bir grup insan erişebiliyor” dedi. Maas ayrıca aynı kimyasal maddenin 2018'de eski çifte ajan Sergey Skripal ve kızı Julia Skripal’in İngiltere’nin Salisbury kentinde zehirlenmesinde de “devlet kurumları tarafından” kullanıldığını söyledi.