Rusya Altay tankını konuşuyor! 'Askeri bir operasyon için çok fazla'

Türkiye'nin etkileyici sayıda tank ile diğer zırhlı araçlara sahip olmasına rağmen, bu araçların en büyük sorunun birçoğunun yaşlı olması olduğuna dikkat çeken İzvestiya gazetesi, TSK'nın envanterindeki en yenileri olan Leopard 2A4 ve İsrail'in yardımıyla modernize edilen M60T Sabra'nın bile aslında 1960-1980'lere ait, farklı tehditler hesaba alınarak farklı koşullarda üretilen araçlar olduğunu kaydetti. Yazıda, en ‘genç' aracın BMC Kirpi olduğuna dikkat çekildi.

Türk uzmanlarının, ordunun çoktandır yeniliklere ihtiyacı olduğunu anladığı ifade edilirken, "Ama her zaman bir seçenek vardı: Yabancı teçhizatın alınması. Kısmen bu sebepten kaynaklı olarak savunma sanayisinin işleri pek başarılı değildi. Ancak yaşanan darbe girişiminden sonra, Türkiye'ye silah tedarik eden bir dizi ülkeyle ilişkilerin kötüleşmesi bu seçeneği zora soktu" dendi.

Darbeyi, tartışmalı sonuçlara yol açan Fırat Kalkanı harekatının izlediğini belirten Rus gazetesi, bu harekatta Türk zırhlı araçların nicel olarak orta ama yeri dolduramaz imaj kaybı yaşadığını kaydetti.