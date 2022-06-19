Rusya Amerika’ya siber saldırı düzenler mi?

Moskova'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrasında Batı tarafından uygulanan hızlı ve koordineli yaptırımlar, Rus mali sistemine büyük zarar verdi. İttifak içindeki müdahaleye öncülük ettiği ve Ukraynalılara silah sağladığı için Washington'a kızan Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’in, ülkesinin çok üstün olduğu siber saldırı yoluyla ABD’ye misillemede bulunacağından endişe ediliyor.

Temsilciler Meclisi üyesi Mike Gallgher "Durum daha da kötüleşirse, Ruslar’ın kritik altyapımıza siber saldırılarda bulunacağını düşünüyorum" diyor.

Gallagher'ın korkuları diğer uzmanlar tarafından da paylaşılıyor.

ABD Hava Kuvvetleri Yazılım Dairesi eski başkanı Nicolas Chaillan, "Siber saldırı, geleneksel silahlardan bile daha korkutucu olabilir" diyor.

ABD OLASI BİR ‘SİBER MAHŞER’ İÇİN HAZIR MI?

Chaillan bu soruya “ABD siber saldırıda lider, bu nedenle çok iyi siber saldırı kabiliyetimiz var. Ama savunmamız oldukça zayıf. Bana göre savunmamız, ana sınıfı seviyesinde” şeklinde yanıt veriyor.

Fransa doğumlu başarılı bir girişimci ve yazılım uzmanı olan Nicolas Chaillan, uluslararası düzeyde siber suçlarla mücadeleye yardımcı olmak için 2016 yılında ABD hükümetinde işe başladı. O zamandan beri, devletin siber sistemlerini koruma yeteneği konusunda hayal kırıklığına uğradı.

Chaillan, "Sonuçta görülen o ki, çoğu şirketin yerel olarak sistemlerini idame ettirecek yeterli uzmana sahip olmamasından dolayı, sistemler internetten erişilebilir hale geliyor. Bu durumda da, sistemleri sanal yolla yönetiyorlar. Bu da gerçekte büyük siber tehlikelere kapıları açıyor” diyor.

Chaillan, ABD'nin Doğu kıyısının yarısını yakıtsız bırakan ve milyonlarca insanın hayatını günlerce etkileyen yakıt dağıtım şirketi Colonial Pipeline'a 2021 yılında yapılan siber saldırıyı hatırlatıyor.

Nicolas Chaillan, "Çin'in ve Rusya'nın aylarca hatta yıllarca ABD sistemlerine birçok kez girdiklerini biliyoruz. Hatta, muhtemelen şu anda kritik altyapı sistemlerinin içindeler” diyor.

Chaillan, Washington'un rakiplerinin siber araçlarını Amerikan sistemlerine çoktan yerleştirmiş olabileceklerini ve bu araçların gelecekte kritik bir zamanda faaliyete geçirilebileceğini belirtiyor.

Chaillan, "Neticede, bu durum oldukça korkutucu. Bu kadar kayıtsız olmamız tuhaf" ifadelerini kullanıyor.

Diğer uzmanlar, bu tür siber saldırıların, hatta daha kapsamlı bir yapıya sahip olanların bile yol açacağı sonucun, coğrafi açıdan kısıtlı ve etkilenen altyapı sektörleriyle sınırlı kalacağını ifade ediyor.

NATO’nun siber savunma merkezinden Jacob Galbreath, “Meydana gelebilecek hasarın boyutunun büyük ama bölgesel olacağını düşünüyorum. Bu sektörlerin çoğunda çok fazla esneklik var. Dolayısıyla, bir bölge etkilenmişse, sistemde bunun için bir miktar esneklik var” diyor.

Bazı insanlar, sadece nükleer savaş için değil aynı zamanda siber savaş için de geçerli olan karşılıklı garantili imha ya da MAD ilkesi nedeniyle super güçlerin topyekün bir saldırıdan kaçındıklarını kaydediyor.

Bu caydırıcılık ilkesi, bir süper gücün diğerine karşı yapacağı bir siber saldırının yıkıcı bir tepkiyle karşılık bulacağı ve her iki ülkeyi de sonunda çökerteceği fikrine dayanıyor.

Galbreath, “Ruslar ülkemizin karşılık vereceğini anlamalılar” diyor.

Estonya, devletten devlete olarak ciddi bir siber saldırıya uğrayan ilk ülke oldu. Nisan 2007'de, muhtemelen Kremlin ile bağları olan bilgisayar korsanları ülkenin hükümetine, medyasına ve finans kurumlarına ait web sitelerine saldırdı. Saldırganlar, internete bağlı güvenliği ihlal edilmiş ağları olan botnetleri kullandılar.

Toomas Hendrik Ilves, o dönem Estonya'nın Cumhurbaşkanıydı.

Ilves, "O zamandan beri işler çok daha kötüye gitti" diyor.

İnternet teknolojisinin yaygınlaşmasıyla birlikte web bağlantılı cihazların sayısı arttı. Başarılı bilgisayar korsanlığı potansiyeli de arttı.

Ilves, sadece Londra şehrinde yarım milyon kapalı devre televizyon olduğunu belirtiyor.

Bilgisayar teknolojileri ışık hızında gelişirken, süper güçler rakiplerinin ne tür siber saldırı araçlarına sahip olduğunu ancak tahmin edebiliyorlar. Fakat uzmanlar, Ukrayna'daki savaşın Rusya'nın gerçek yeteneklerine benzersiz bir bakış sunmuş olabileceğini ve Moskova'nın yalnızca geleneksel savaştaki sınırlarına değil, aynı zamanda siber savaştaki sınırlarına da ışık tutmuş olabileceğini söylüyorlar.

NATO’dan Galbreath, "Bana üç ay önce sorsaydınız, o zaman size farklı bir cevap verirdim. Ama şu anda, öyle görülüyor ki, Rusya'nın savunmaya daha fazla zaman ayırması gerekiyor; pek iyi durumda değiller" diyor.

Analistler, Rusya'nın çok iyi durumda olmamasının nedenlerinden birinin ihtilafa üçüncü tarafların dahil olması olduğunu belirtiyor.

Galbreath, "Ukrayna veya Rusya'yı destekleyen veya eleştiren diğer dünya vatandaşlarının sayısı oldukça etkileyici. Bu açıdan Rusya üzerindeki etki yıkıcı oldu. Dünyanın dört bir yanındaki insanlar Rus ordusunun ve Rus hükümetinin Ukrayna'da yaptıklarına karşı" diyor.

Uzmanlar, bu bölgesel savaşın küresel etkileri olacağını ve sanal alem dahil olmak üzere güç dağılımına ilişkin anlayışın yeniden şekillendirebileceğini söylüyorlar.

