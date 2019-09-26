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Rusya: “Anlaşmadan sonra nükleer deneme yapmadık”

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.09.2019 09:53 | Son Güncelleme

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya’nın Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Anlaşması’nın (CTBT) imzalanmasından bu yana hiç nükleer deneme yapmadığını söyledi.Amerika Birleşik Devletleri’nin New York şehrinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 74.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya’nın Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Anlaşması’nın (CTBT) imzalanmasından bu yana hiç nükleer deneme yapmadığını söyledi.
Amerika Birleşik Devletleri’nin New York şehrinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu oturumunda Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, nükleer anlaşmalar ile ilgili açıklama yaptı. Rusya’nın nükleer programlara karşı hassas olduğunu söyleyen Lavrov, “Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Antlaşması bizim için neyi test edip neyi test edemeyeceğimizi belirten tek anlaşma” dedi. Anlaşmaya imza atmayan ABD ve diğer ülkeleri eleştiren Lavrov, “Bu anlaşmayı reddetme kararı bizim açımızdan hiçbir şeyi ifade etmez. Anlaşmaya uyulmaması uluslararası güvenlik açısında ciddi anlamda yıkıcı sonuçlar doğurur. Anlaşmanın kabul edilmesine dair şartlar göz önüne alındığında ABD’nin anlaşmayı imzalamaması bu anlaşmanın uluslararası geçerliliği olan bir anlaşma olması yönünde çok büyük engel oluyor” dedi.
Rusya’nın anlaşmayı imzaladığı 2000 yılından beri hiçbir şekilde nükleer denemelere katılmadığını söyleyen Lavrov, Rusya’nın yükümlülüklerini yerine getirdiğini söyledi.
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 10 Eylül 1996 tarihinde kabul edilen Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Antlaşması Rusya ve Türkiye dahil toplam 166 ülke tarafından kabul edildi. Ancak BM üyesi olan Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Mısır, İsrail, İran, Pakistan ve Kuzey Kore’nin dahil olduğu 8 ülke onaylamadığı için anlaşmanın uluslararası geçerliliği olmadı.

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