Rusya aşı: Putin'in 'ilk koronavirüs aşısı' dediği Sputnik hakkında neler biliniyor?

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, TASS ajansına yaptığı açıklamada; Gamaleya Enstitüsü'nün Vladimir, Yaroslavl ve Moskova bölgelerinde tesisleri bulunan üç işletme ile -Generium, R-Pharm ve Binnopharm- seri üretim üzerinde çalıştığını söyledi. Manturov, röportajında seri üretimin Eylül ayı başında başlayacağını da duyurdu.

Peki, Rusya'nın ürettiği ve bazı uzmanların şüpheyle yaklaştıkları bu aşı hakkında neler biliniyor?

Rusya, Ekim ayında koronavirüse karşı ülkede toplu aşı kampanyası başlatmayı da planlıyor. Önce doktorlara ve öğretmenlere aşı yapılacak. Aşı "ücretsiz" olacak ve maliyeti ülke bütçesinden karşılanacak.

"Aşının oldukça işe yaradığını ve güçlü bir bağışıklık yarattığını biliyorum. Tekrar ediyorum, aşı gerekli tüm kontrolleri geçti."

Putin, yakında aşının toplu üretimine başlamayı amaçladıklarını, aşının kızına yapıldığını da söyledi. Kızının ateşinin ilk gün 38 dereceye çıktığını, sonra 37 dereceye düştüğünü belirten Putin, sözlerini şöyle sürdürdü:

Manturov, kesin rakamlar vermemekle birlikte, bu yıl her ay "birkaç bin doz" aşının üretileceğini söyledi. Manturov'un açıklamasına göre, 2021 yılına kadar Rus şirketleri, Gamaleya Enstitüsü'nün aşısından birkaç milyon doz üretecek.

Dmitriev, Rossiya-24 kanalına verdiği röportajda ise dünyanın dört bir yanından 20'den fazla ülkenin ürettikleri aşıya ilgi gösterdiğini söyledi ve ekledi:

"Şu anda beşten fazla ülke, Rus aşısını üretmeye başlamak için bizimle aktif olarak çalışıyor."

İlaç şirketlerinden acele etmemeleri istendi

Rus RBC gazetesinin haberine göre, Rusya Klinik Araştırma Kuruluşları Derneği (ACOI) tarafından Pazartesi günü Sağlık Bakanı Mikhail Murashko'ya gönderilen mektupta, resmi açıklamanın klinik denemelerinin üçüncü aşamasının başarıyla tamamlanmasına kadar ertelenmesi istendi.

Derneğin direktörü Svetlana Zavidova imzasıyla gönderilen mektupta, bakanlığın aşıya yaşlılarla başlama kararına değinilerek aşı hakkında yaşlıların güvenliğine dair hiçbir veri olmadığı vurgulandı.

Bayer, AstraZeneca, Novartis gibi çok sayıda büyük firmanın da içinde olduğu dernek, aşının tüketicilerin alacağı bir son ürün olarak devlet tescil prosedüründen geçmesi gerektiğini de hatırlattı.