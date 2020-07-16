Rusya Aşı Verilerini Çalmaya Çalışmakla Suçlanıyor

İngiltere, ABD ve Kanada, Rusya'yı, Corona virüsüne karşı aşı geliştirmek için çalışmalar yürüten bilimadamlarının elindeki verileri çalma girişiminde bulunmakla suçladı.
Üç ülke, Cozy Bear olarak da bilinen ve Rus istihbarat teşkilatının parçası olduğu söylenen hacker grubu APT29'un Corona virüsüne karşı aşı geliştirilmesinde rol oynayan akademik kurumlara ve araştırmaya dayalı çalışmalar yürüten ilaç firmalarına siber saldırıda bulunduğunu iddia etti.
Rusya’ya yönelik bilimsel veri hırsızlığı suçlamasına ilişkin açıklamayı, Amerika ve Kanada'daki yetkililerle eşgüdümlü olarak İngiltere Ulusal Siber Güvenlik Merkezi yaptı.
İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, ''Rus İstihbarat Teşkilatı'nın Corona virüsü pandemisiyle mücadele edenleri hedef alması kesinlikle kabul edilemez. Başkaları sorumsuz davranışlarla kendi bencil çıkarlarının peşinden koşarken, İngiltere ve müttefikleri aşı bulmak ve küresel sağlığı korumak için canla başla çalışıyor'' dedi.
''Araştırmaları sekteye uğratmaktan çok fikri mülkiyet hırsızlığı girişimi''
İstihbarat yetkilileri ısrarla devam eden siber saldırıları, bilimsel araştırmaları sekteye uğratmaktan çok fikri mülkiyet hırsızlığı yapma çabası olarak görüyor. İngiltere Ulusal Siber Güvenlik Merkezi, ''kötü niyetli faaliyetlerin'' devamlı olduğunu ve ''çoğunlukla hükümetleri, düşünce kuruluşlarını, sağlık sistemini, enerjiyi ve diplomasiyi hedef aldığını'' kaydetti.
Aşı geliştirilmesiyle ilgili herhangi bir verinin çalınıp çalınmadığı netlik kazanmış değil. Ancak İngiltere Ulusal Siber Güvenlik Merkezi, bireylerin gizli kilisel verilerinin çalınmadığı görüşünde.
''Cozy Bear'' 2016 seçimleri öncesinde de siber saldırıyla gündeme gelmişti
''Dükler'' olarak da tanınan Cozy Bear grubu, Washington tarafından 2016 seçimleri öncesinde Demokrat Parti Ulusal Komitesi'nin bilgisayar ağına girerek elektronik posta yazışmalarını çalan Rus hükümetiyle bağlantılı iki siber korsan gruptan biri olarak belirlenmişti. Diğer korsan grup ise Fancy Bear olarak biliniyor.
İngiltere Ulusal Siber Güvenlik Merkezi Operasyon Direktörü Paul Chichester, kurum ve kuruluşları bilgisayar ağlarını korumak amacıyla yayımladıkları tavsiyelerle ilgili bilgi edinmeleri çağrısında bulundu.
Açıklamada, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'in aşı araştırmalarına yönelik siber saldırıdan haberdar olup olmadığına ilişkin ayrıntı yer almadı. Ancak İngiliz yetkililer böyle bir istihbaratın son derece değerli olabileceği görüşünde.
Amerikalı yetkililer, uzun süredir Çin'e yönelik benzer suçlamalarda bulunuyor. ABD Federal Soruşturma Dairesi (FBI) Başkanı Chris Wray, geçen hafta, ''Çin, şu anda, Corona virüsü araştırmaları yürüten Amerikan sağlık kuruluşlarını, ilaç firmalarını ve akademik kurumlarını hedef alma çabasında'' demişti.