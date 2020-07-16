Rusya Aşı Verilerini Çalmaya Çalışmakla Suçlanıyor

İngiltere, ABD ve Kanada, Rusya'yı, Corona virüsüne karşı aşı geliştirmek için çalışmalar yürüten bilimadamlarının elindeki verileri çalma girişiminde bulunmakla suçladı.

Üç ülke, Cozy Bear olarak da bilinen ve Rus istihbarat teşkilatının parçası olduğu söylenen hacker grubu APT29'un Corona virüsüne karşı aşı geliştirilmesinde rol oynayan akademik kurumlara ve araştırmaya dayalı çalışmalar yürüten ilaç firmalarına siber saldırıda bulunduğunu iddia etti.

Rusya’ya yönelik bilimsel veri hırsızlığı suçlamasına ilişkin açıklamayı, Amerika ve Kanada'daki yetkililerle eşgüdümlü olarak İngiltere Ulusal Siber Güvenlik Merkezi yaptı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, ''Rus İstihbarat Teşkilatı'nın Corona virüsü pandemisiyle mücadele edenleri hedef alması kesinlikle kabul edilemez. Başkaları sorumsuz davranışlarla kendi bencil çıkarlarının peşinden koşarken, İngiltere ve müttefikleri aşı bulmak ve küresel sağlığı korumak için canla başla çalışıyor'' dedi.

''Araştırmaları sekteye uğratmaktan çok fikri mülkiyet hırsızlığı girişimi''