Rusya ateşkes ilan etti mi? Peskov açıkladı! Rusya Ukrayna barış görüşmeleri sonuçlandı mı? İşte müzakerelerde son durum!

Rusya ve Ukrayna arasında devam eden ateşkes kararı için tüm dünya heyetlerin yaptığı görüşmelerden çıkacak sonuçlara odaklanmış durumda. 24 Şubat 2022 tarihinde başlayan Rusya Ukrayna savaşında 12. gün geride kalırken Rusya'dan yeni açıklamalar geldi. Peki Rusya ateşkes ilan etti mi?

RUSYA ATEŞKES İLAN ETTİ Mİ?

Rusya insani koridor oluşturmak amacıyla geçici ateşkese karar vermiş durumda. Rusya ile Ukrayna heyetleri arasındaki ikinci tur görüşmelerde saldırı altındaki şehirlerde bulunan sivillerin tahliyesi için insani koridor oluşturulması konusunda uzlaşı sağlanmıştı.

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları 12. gününde devam ederken, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'dan ateşkes hakkında bir açıklama geldi. Ukrayna’nın taleplerini kabul etmesi halinde operasyonların "her an" durabileceğini belirten Peskov, “Ukrayna anayasayı değiştirmeli ve herhangi bir bloğa katılma çabalarından vazgeçmeli” şeklinde konuşarak Ukrayna’nın tarafsızlık statüsüne uyması gerektiğini söyledi.

Operasyonların Ukrayna’nın silahsızlandırılması amacıyla başlatıldığının altını çizen Peskov, “Aslında Ukrayna’nın silahsızlandırılmasını tamamlıyoruz, tamamlayacağız. Onlar, bu düşmanlıklarını sonlandırmalı” diye konuştu. Şartlarının devamında Kırım, Luhansk ve Donetsk için de koşullarını öne süren Peskov, “Kırım’ın, Rusya’nın parçası olarak tanımasını, Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti’nin bağımsız devletler olarak tanınmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.

RUSYA VE UKRAYNA MÜZAKERELERİNDE SON DURUM NEDİR?

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarının ardından Ukrayna ve Rusya arasındaki müzakereler devam ediyor. İlk iki görüşmede olumlu sonuç alamayan Ukrayna ve Rusya heyetleri arasındaki müzakere görüşmelerinin 3’üncü turu TSİ 17.00 Belarus'un Belovezhskaya Pushcha bölgesinde başlamıştı.

Rusya ve Ukrayna heyetleri bir araya gelmeden önce ayrı olarak açıklamalarda bulundu. Rusya heyetine başkanlık eden Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy, “Daha önce söz verdiğimiz Donbass ve diğer kentlerdeki insani koridorlar açık tutuluyor. Bugün Ukrayna tarafıyla bu koridorların durumunu ele alacağız” ifadesini kullandı.

Ateşkese rağmen insani koridorlarda süren çatışmalar sebebiyle sivillerin tahliye edilememesinden dolayı üzüntü duyduklarını söyleyen Medinskiy, “Rusya'nın Ukrayna ile son tur müzakerelerde varılan anlaşmalara rağmen sivillerin tahliyesi için şehirlerde açılan insani koridorların faal olarak kullanılamaması nedeniyle üzüntü duyuyoruz” dedi. Ayrıca sivillerin tahliyesinin Ukraynalı milliyetçiler tarafından engellendiğini savunmakta olan Medinskiy, "Şehirlerde mevzileri ele geçiren milliyetçiler, dolaylı ve doğrudan canlı kalkan olarak kullanarak sivilleri orada tutmaya devam ediyor” şeklinde konuştu.

Ukrayna'nın heyetine başkanlık eden Ukrayna Devlet Başkanlığı Başdanışmanı Mihaylo Podolyak ise toplantı öncesi açıklamada bulundu ve “Birkaç dakika içinde sivillere yönelik geniş çaplı saldırıların bir argüman olduğuna ciddi şekilde inanan bir ülkenin temsilcileriyle konuşmaya başlayacağız” dedi.

