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Rusya Avrupa Konseyinden çıkmak istemiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2019 14:21 | Son Güncelleme

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov: - "Yayılan söylentilere karşın, biz Avrupa Konseyinden çıkmak istemiyoruz. Finansal yükümlülüklerimiz dahil hiçbirinden vazgeçmiyoruz"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın Avrupa Konseyinden çıkma niyetinde olmadığını ve yükümlülüklerinden vazgeçmediğini kaydetti.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Lavrov, Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Toplantısı'nda konuştu.

Lavrov, Rusya'nın Avrupa Konseyindeki çalışmasını uluslararası hukuk normları çerçevesinde sürdüreceğini belirterek, "Yayılan söylentilere karşın, biz Avrupa Konseyinden çıkmak istemiyoruz. Finansal yükümlülüklerimiz dahil hiçbirinden vazgeçmiyoruz." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Avrupa Konseyinin bütünlüğü savunanları desteklediğini kaydeden Lavrov, "Avrupa'nın birliğinin, uyuşturucu, kontrolsüz göç, modern kölelik, yapay zekanın zararlı kullanımının riskleri gibi durumlarda sağlanması özellikle önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'nın 2014'te Kırım'ı işgali nedeniyle Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'ndeki (AKPM) Rus heyetinin oy hakkı elinden alınmıştı. Rusya da bu yaptırıma tepki olarak, 2016'dan itibaren konseye ulusal heyet göndermeme kararı almış ve yıllık 33 milyon avro olan Avrupa Konseyi bütçesine katkı payını ödemeyi reddetmişti.

2017'den beri bütçe katkı payını ödemeyen Rusya'nın, Avrupa Konseyi kuralları gereği, Konseyin yürütme organı olan Bakanlar Komitesi tarafından üyelikten çıkarılması ihtimali bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Konseyi Rusya

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