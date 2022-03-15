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Rusya Avrupa Konseyi'nden resmen ayrıldı

15.03.2022 20:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya, Avrupa Konseyi'nden ayrıldığını resmi tebligatla Konsey Genel Sekreterine bildirdi.

Rusya Avrupa Konseyi'nden resmen ayrıldı

Tebligatta, Rusya'nın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinden çekilme niyeti de dile getirildi.Rusya, 28 Şubat 1996 tarihinden bu yana üyesi olduğu Avrupa Konseyi'nden çekildiğini resmen tebliğ etti. Avrupa Konseyi sözcüsü Daniel Holtgen, Rusya Federasyonu'nun Avrupa Konseyi'nden ayrıldığına dair resmi tebligatı Konsey Genel Sekreteri Marija Buric'e ilettiğini kaydetti.

Holtgen, Rusya'nın Londra Anlaşmasının 7'nci maddesi uyarınca üyelikten ayrıldığını, ayrıca Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesini (AİHS) feshetme niyetini de Genel Sekreter'e ilettiğini bildirdi.

Avrupa Konseyi'nin kuruluş sözleşmesi olan Londra Anlaşması'nın (Avrupa Konseyi Statüsü) 7'nci maddesi, Konsey'in herhangi bir üyesinin Genel Sekretere bildirimde bulunmak suretiyle Konsey'den çekilebileceğini, bildirimin mali yılın ilk dokuz ayı içinde yapılması durumunda çekilmenin mali yıl sonunda hüküm kazanacağını belirtiyor.

Rusya yönetiminin kararı, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinin (AKPM) Rusya'nın üyeliğine dair bir oylamaya hazırlandığı anda geldi.

AKPM, Rusya'nın, Ukrayna'yı işgal ederek Avrupa Konseyi Statüsünü ihlal ettiğini belirten ve bu nedenle üyelikten çekilmesini isteyen bir kararı oylamaya hazırlanıyordu.

DW/BK,KK,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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Rusya Ukrayna
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