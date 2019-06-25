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Rusya Avrupa Konseyi'ne geri kabul edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2019 12:47 | Son Güncelleme

Rusya, 5 yıl aradan sonra Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'ne döndü

PARİS (AA) - Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM), Rusya'nın 5 yıl aradan sonra konseye geri kabul edilmesine karar verdi.

Strazburg'ta toplanan AKPM Yaz Dönemi Genel Kurulu'nda yapılan oylamada Kırım'ı işgali nedeniyle 2014'te AKPM'deki heyetinin oy hakkı elinden alınan Rusya'nın geri dönmesini sağlayacak karar kabul edildi.

Karar, 62 "hayır" ve 10 çekimser oyuna karşı 118 oyla alındı.

Rusya'nın 2014'te Kırım'ı işgali nedeniyle AKPM Rus heyetinin oy hakkı elinden alınmıştı. Rusya da bu yaptırıma tepki olarak, 2016'dan itibaren ulusal heyet göndermeme kararı almış ve yıllık 33 milyon avro olan Avrupa Konseyi bütçesine katkı payını ödemeyi reddetmişti.

2017'den beri bütçe katkı payını ödemeyen Rusya'nın, Avrupa Konseyi kuralları gereği, konseyin yürütme organı olan Bakanlar Komitesi tarafından üyelikten çıkarılması ihtimali vardı.

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Anahtar Kelimeler:
AKPM Avrupa Konseyi Rusya

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