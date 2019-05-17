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Rusya, Avrupa Konseyi'nin kararını olumlu karşıladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2019 17:08 | Son Güncelleme

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov: - "Bugün alınan karar, Avrupa Konseyi'ne üye olan ülkelerin eşit haklara ve yükümlüklere sahip olduğunu teyit etti"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin kabul ettiği deklarasyona ilişkin, "Bugün alınan karar, Avrupa Konseyi'ne üye olan ülkelerin eşit haklara ve yükümlüklere sahip olduğunu teyit etti." dedi.

Lavrov, Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de düzenlenen Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Toplantısının ardından, Rossiya 24 kanalına açıklamalarda bulundu.

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin kabul ettiği deklarasyonunu değerlendiren Lavrov, "Bugün alınan karar, Avrupa Konseyi'ne üye olan ülkelerin eşit haklara ve yükümlüklere sahip olduğunu teyit etti." dedi.

Lavrov, söz konusu kararın herkes tarafından uygulanmasını umduğunu dile getirdi.

- Avrupa Konseyinden deklarasyon

Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de toplanan Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, bugün oy çokluğuyla kabul ettiği deklarasyonda, AKPM'de oy verme ve bazı temsil hakları elinden alınan Rus heyetinin, hazirandaki yeni Avrupa Konseyi başkanın seçileceği oturuma davet edilmesi tavsiyesinde bulunmuştu.

Komitenin bu kararı, Kırım'ı ilhakının ardından Rusya'nın dondurulan oy hakkının yeniden verilmesinin yolunu açtı.

Rusya'nın Avrupa Konseyi'ndeki haklarının yeniden verilmesine ilişkin son kararı AKPM verecek.

- Rusya'nın oy hakkının elinden alınması

Rusya'nın 2014'te Kırım'ı işgali nedeniyle Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'ndeki (AKPM) Rus heyetinin oy hakkı elinden alınmıştı. Rusya da bu yaptırıma tepki olarak, 2016'dan itibaren konseye ulusal heyet göndermeme kararı almış ve yıllık 33 milyon avro olan Avrupa Konseyi bütçesine katkı payını ödemeyi reddetmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Konseyi Lavrov Rusya

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