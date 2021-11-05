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Rusya Avrupa'ya Giden Doğalgazı Kıstı

05.11.2021 12:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya, Avrupa’ya Ukrayna üzerinden verdiği doğalgazda yaklaşık yüzde 25 oranında bir kısıntıya gitti. Benzer şekilde Polonya üzerinden gaz akışınıysa şu aşamada tamamen kesti

Rusya, Avrupa’ya Ukrayna üzerinden verdiği doğalgazda yaklaşık yüzde 25 oranında bir kısıntıya gitti. Benzer şekilde Polonya üzerinden gaz akışınıysa şu aşamada tamamen kesti.

Rusya’nın devlet gaz şirketi Gazprom tarafından yapılan açıklamada, Avrupalı ülkelerin gaz taleplerinin anlaşmalar dahilinde karşılandığı ifade edildi. Ancak buna karşın Gazprom şirketi Uluslararası Enerji Ajansı ve Avrupalı parlamenterler tarafından Avrupa’ya yeterince gaz temin etmemekler suçlanıyor.

Gazın geçiş güzergahındaki ülkelerden biri olan ve Rusya’ya Kırım’ın ilhakından buy ana gerginlikler yaşayan Ukrayna’ysa söz konusu doğalgaz kesintisini eleştirdi. Ukrayna Gaz Transferi Sistem Operatörleri Başkanı Sergiy Makogon, Rusya’nın gaz teminini azaltmasının ticari hiçbir nedeni olmadığını aksine Moskova’nın doğal gazı bir silah gibi kullandığını ve Avrupa’nın enerji krizini derinleştirmeye çalıştığını öne sürdü.

Rusya’nın ayrıca son dönemde Ukrayna’ya kömür temin etmeye de son verdiği ve Belarus’tan da komşu ülke Ukrayna’ya elektrik satışını da durdurumasını istediği belirtiliyor.

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