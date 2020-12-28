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Rusya Ayn İsa'ya Askeri Polis Takviyesi Yolladı

28.12.2020 13:25 | Son Güncelleme:
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Rusya Ayn İsa'ya Askeri Polis Takviyesi Yolladı

Rusya, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’la yapacağı görüşmeden birgün önce yaptığı bir açıklamayla, Suriye’ye takviye kuvvet gönderdiğini belirtti

Rusya, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’la yapacağı görüşmeden birgün önce yaptığı bir açıklamayla, Suriye’ye takviye kuvvet gönderdiğini belirtti.

Suriye’nin kuzeyinde, Ayn İsa bölgesine gönderilen takviye askeri polis gücüne dair açıklamanın, Çavuşoğlu’nun ziyaretinin öncesine denk gelmesi dikkat çekti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rus mevkidaşı Lavrov, Salı(yarın) günü Rusya’da biraraya gelerek Suriye konusunu konuşacaklar.

Rusya’nın, askeri polis takviyesini yaptığını duyurduğu bölgede, Türkiye’nin destek verdiği muhalif güçler, bölgedeki Kürt gruplarla çatışıyor. Aynı zamanda bölgedeki otoyolda, Türk ve Rus askerleri ortak devriye görevi yürütüyor.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada “Bölgedeki istikrarsız durumu not ediyoruz. Daha önce Türkiye tarafıyla yapılan görüşmelerde, bölgede Rus-Suriye gözlem noktaları yerleştirilmesi konusunda mutabık kalmıştık. Rus Ordusu’na ek olarak Ayn İsa’ya askeri kuvvetlere ek olarak bölgede istikrarın sağlanması adına polis kuvvetleri de bugün (Pazar) ulaştılar” denildi.

Soçi ziyareti açıklaması

Türk Dışişleri Bakanlığı tarafından Çavuşoğlu'nun Rusya ziyaretine ilişkin olarak "Sayın Bakanımız, Türkiye-Rusya Ortak Stratejik Planlama Grubu’nun VIII. Toplantısı vesilesiyle 29 Aralık 2020 tarihinde Rusya Federasyonu’na (Soçi) bir ziyaret gerçekleştirecektir. Sayın Bakanımızın ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov’un başkanlıklarında gerçekleştirilecek Ortak Stratejik Planlama Grubu toplantısında iki ülke ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmelere ilişkin kapsamlı görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir. Toplantı sonunda, Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlıkları Arasında 2021-2022 İstişare Planı imzalanacaktır" açıklaması yapıldı. Açıklamada, Rusya'nın bölgeye askeri polis takviyesi konusunda bir yorum yer almadı.

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