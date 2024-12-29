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Rusya, Azerbaycan Hava Yolları'na ait uçağı düşürmüştü! İki ülke arasında dikkat çeken gelişme... Geçici kalış süreleri kısaldı

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
29.12.2024 20:20
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Rusya'nın Bakü-Grozni seferini yapan Embraer 190 tipi yolcu uçağını düşürmesi dünya basınında geniş yankı uyandırmıştı. 38 kişinin öldüğü olayla ilgili olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i arayarak özür dilemişti. İki ülke arasında bugün dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı. Azerbaycan, Rusya vatandaşlarının ülkede geçici kalış süresini 180 günden 90 güne düşürdü.

Rusya, Azerbaycan Hava Yolları'na ait uçağı düşürmüştü! İki ülke arasında dikkat çeken gelişme... Geçici kalış süreleri kısaldı

25 Aralık’ta meydana gelen kazada, Bakü-Grozni seferini yapan Azerbaycan Hava Yolları'na ait Embraer 190 tipi yolcu uçağı Kazakistan’ın Aktau kenti yakınlarında düşmüş, 38 kişi hayatını kaybederken 29 kişi kurtulmuştu. Azerbaycanlı yetkililer, yaptıkları açıklamada uçağın Rus “Pantsir-S” hava savunma sistemi saldırısına maruz kaldığı iddiasını doğrulamıştı.

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PUTİN, ALİYEV'DEN ÖZÜR DİLEDİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Azerbaycan Hava Yolları’na (AZAL) ait yolcu uçağının Rus hava sahasında düşmesi nedeniyle resmen özür diledi.

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"TALEPLERİMİZİ RUS TARAFINA NET BİR ŞEKİLDE İLETTİK"

Yaşanan bu gelişmelerin ardından da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de açıklamada bulundu ve taleplerini dile getirdi. Aliyev, "Taleplerimizi Rus tarafına net bir şekilde ilettik, bunlar zaten 27 Aralık'ta teslim edildi. Neydi onlar? Birincisi, Rus tarafı Azerbaycan'dan özür dilemeli. İkincisi, suçunu kabul etmeli. Üçüncüsü, suçluları cezalandırmak, cezai sorumluluklarını yerine getirmek ve hem devlete hem de yaralanan yolculara ve mürettebata tazminat ödemek. Bunlar bizim şartlarımız. Bunlardan ilki dün zaten yerine getirildi. Umarım geri kalan taleplerimiz de yerine getirilir" şeklinde konuştu.

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RUSYA VATANDAŞLARININ AZERBAYCAN'DA GEÇİCİ KALIŞ SÜRESİ 90 GÜNE DÜŞÜRÜLDÜ

Bugün dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı. Azerbaycan, Rusya vatandaşlarının ülkede geçici kalış süresiyle ilgili yeni karar aldı. Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov’un imzaladığı yeni vize kararı ile 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren Rusya vatandaşlarının Azerbaycan'da geçici kalış süresi 180 günden 90 güne düşürüldü. Rusya, 1 Ocak 2025'ten itibaren yabancı ülke vatandaşlarının ülkede geçici kalış süresini bir takvim yılı içinde 90 gün ile sınırlayacağını açıklamıştı.

Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan Rusya İlham Aliyev Vladimir Putin uçak
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