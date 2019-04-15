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Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan Dağlık Karabağ sorununu görüşüyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.04.2019 11:57 | Son Güncelleme

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan, Dağlık Karabağ sorununu görüşmek üzere Moskova’da bir araya geldi.Dağlık Karabağ sorunu Rusya’nın başkenti Moskova’da görüşülüyor.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan, Dağlık Karabağ sorununu görüşmek üzere Moskova’da bir araya geldi.
Dağlık Karabağ sorunu Rusya’nın başkenti Moskova’da görüşülüyor. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Mammadyarov ve Ermeni mevkidaşı Zohrab Mnatsakanyan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un ev sahipliğinde Rusya Dışişleri Bakanlığı binasında bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede taraflar, Ermenistan’ın işgal ettiği Azerbaycan topraklarının geri verilmesi ve bu krizin ortadan kalkmasının yollarını konuşacak. Görüşme öncesi verilen bilgilere göre, toplantıda Dağlık Karabağ sorununun çözümüne dair fikirler üzerinde durulacak. Ayrıca, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın 29 Mart’ta Viyana’da yaptıkları toplantının sonuçları hakkında görüşmeler yapılacak. Toplantıya AGİT Minsk Grubu eşbaşkanları Igor Popov, Stephen Visconti ve Endryu Shofer de katılıyor.

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